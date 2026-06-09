Busca Olinia apoyo de automotrices para línea de producción

Para producir el auto eléctrico Olinia, el gobierno de México busca el apoyo de armadoras de autos ya establecidas para habilitar la línea de producción requerida para cumplir la promesa de comenzar la venta de unidades en el verano de 2027, informó Roberto Capuano.

En la rueda de prensa, Capuano insistió en que el vehículo deberá iniciar con una producción de 10 mil unidades a partir de 2027 y llegar hasta 50 mil anuales hacia finales del sexenio.

“Crear una línea de producción de un auto en poco más de un año es un reto grandísimo, salvo que podamos nosotros trabajar con alguien que ya sabe hacer este tipo de trabajo y ya lo está haciendo.

El artífice del proyecto, afirmó que Olinia no pretende competir directamente con las grandes armadoras de vehículos eléctricos que ya operan en el mercado global. Cuartoscuro

Dicho de manera coloquial, lo que estamos encontrando es a una organización que tengan capacidad de producir un vehículo como el nuestro y que nos hagan canchita en su en su espacio de producción para que podamos”, comentó Capuano.

Puntualizó que para que el vehículo Olinia pueda circular se requerirá de la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana, pues actualmente no existe una disposición de ese tipo para autorizar su circulación.

“Estamos tomando y homologando nuestra norma con lo que está pasando en otros países. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos existe la norma de lo que se le llama en inglés NEV Neighborhood Electric Vehicle, un vehículo de barrio. En Europa existe la norma L6 y L7. En Japón existen los K cars.

Estamos tomando esos ejemplos y estamos creando nuestro propio planteamiento de lo que es esa norma”, detalló.

Capuano recordó que Olinia será un vehículo eléctrico, cuyo prototipo se construyó tomando como base las necesidades del mercado mexicano, que tendrá al menos tres modelos, y un precio base de 150 mil pesos.