Boris fustiga a las costas del Pacífico; se preveía su impacto esta madrugada

La evolución de la depresión tropical Dos-E en la tormenta tropical Boris desató una emergencia meteorológica en algunos estados, impactando con sus lluvias la costa del Pacífico y regiones del centro del país. Se preveía su impacto durante esta madrugada entre las fronteras de Oaxaca y Guerrero.

Boris Especial

Estos últimos concentran las mayores afectaciones por lluvias torrenciales, inundaciones y derrumbes en vías, mientras que la alerta se extendió a Michoacán, Colima, Jalisco e Hidalgo, este último en alerta debido a que, al cierre de esta edición, Boris se acercaba lentamente, con rachas de viento de 90 a 110 km/h a costas de Guerrero, aunque podría impactar en límites de Guerrero y Oaxaca.

Ante el escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a extremar precauciones, advirtiendo que el fenómeno de El Súper Niño generará un año especialmente lluvioso, activando de inmediato el despliegue de 33 mil 500 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mediante el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

Hidalgo Emmanuel Rincón

En Guerrero, la posible llegada de Boris paralizó las actividades. El ayuntamiento de Acapulco se declaró en alerta roja y suspendió labores, mientras que el gobierno estatal canceló las clases en siete de sus regiones.

El impacto en las zonas costeras reportaba ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, la caída de árboles, postes derribados y severos encharcamientos en vialidades.

El fuerte oleaje, con alturas que alcanzan los 4.3 metros, provocó la entrada del mar hacia las zonas de enramadas y palapas en la Costa Grande. Las autoridades vigilan de cerca la tormenta tropical Cristina frente a Centroamérica.

Oaxaca Patricia Briseño

Por su parte, el panorama en Oaxaca es crítico debido al exceso de humedad en el terreno. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó graves deslizamientos de tierra que afectaron la circulación en la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del kilómetro 66, así como nueve cortes viales sobre la ruta Oaxaca-Puerto Ángel, cerca de San Mateo Río Hondo.

Las capitanías cerraron la navegación en Salina Cruz, Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido. En este destino, pescadores arrastraron sus embarcaciones a zonas seguras y colocaron barricadas de costales de arena para frenar el embate del mar, recordando las afectaciones sufridas por el huracán Erick.

Oaxaca Patricia Briseño

La emergencia alcanzó el centro del país; en Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca Salazar declaró la alerta roja debido a que las lluvias incomunicaron a varias comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca, tras el colapso de los pasos provisionales que se habían habilitado por la vaguada monzónica de octubre pasado.

Asimismo, el municipio de Tepeji del Río sufrió el desplome de la techumbre metálica del tianguis en la Plaza de la Central, inundaciones en la Telesecundaria 186, la formación de un socavón en El Montecillo y heridas a una mujer por el derrumbe de una barda en la colonia La Josefina.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el temporal mantendrá lluvias muy fuertes con riesgo de deslaves y crecidas de ríos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos y la CDMX.

Con información de Rolando Aguilar, Ángel Galeana, Patricia Briseño, José de Jesús Cortés, Emmanuel Rincón, Arturo Páramo y David Vicenteño