“Barbie” se pasa el alto y termina volcada en la “Bajada de la Muerte” tras esquivar a motociclista

Un automóvil Volkswagen Beetle, caracterizado con decoración alusiva a “Barbie”, terminó volcado sobre el camellón de la carretera México-Tuxpan en Tulancingo, Hidalgo, luego de verse involucrado en un incidente vial en la zona conocida como la “Bajada de la Muerte”.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, el vehículo habría ignorado la señal de alto de un semáforo y estuvo a punto de impactar a un motociclista que realizaba una maniobra de retorno.

Ante la presencia de la motocicleta, el conductor del Beetle realizó un movimiento brusco con el volante para evitar la colisión.

Los tripulantes del automóvil tampoco han sido ubicados Foto: Especial

Sin embargo, perdió el control de la unidad, que salió de su trayectoria y terminó volcada sobre el camellón.

El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

Los tripulantes del automóvil tampoco habían sido ubicados al momento del reporte, por lo que se desconoce su condición y las circunstancias en las que abandonaron el lugar.