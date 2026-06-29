Ayúdanos a encontrar a Mauricio Alejandro; tiene 24 años y un tatuaje en el cuello

Familiares y amigos de Mauricio Alejandro Licón Vázquez, de 24 años de edad, piden apoyo de la ciudadanía y de las autoridades de Nuevo León para dar con su paradero.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Mauricio Alejandro fue visto por última vez el pasado 23 de junio en la colonia Jardines de San Patricio, ubicada en el municipio de Apodaca.

Al momento de su desaparición, Mauricio Alejandro vestía playera, short y huaraches, sin especificarse colores o características. Como señas particulares Mauricio Alejandro tiene tatuada la letra M en el cuello, una figura de tigre en el antebrazo izquierdo, la palabra Vázquez en el torso, aves detrás de la oreja derecha, y letras chinas en el hombro del mismo lado. Además, cuenta con pecas en el rostro.

De acuerdo con su familia, el mismo día que el joven de 24 años desapareció, se localizó su auto abandonado en la colonia Fresnos del Lago. El vehículo tenía las luces intermitentes encendidas, y las ventanillas abiertas.

En tanto que su gafete de trabajo fue recogido por un vecino en la avenida Fénix, en el mismo sector, a más de 200 metros de donde quedó el auto.

Para ayudar a dar con su paradero las autoridades compartieron los siguientes números teléfonos: 81-2020-4411, del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata y el 81-1990-3873 de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Identifican a hombre hallado sin vida en el río artificial

El hombre que fue encontrado sin vida en el río artificial del Paseo Santa Lucía, dentro del Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, era originario de Tampico, en el estado de Tamaulipas.

De manera preliminar, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó a la víctima como Alexander Hernández, de 32 años de edad, luego de que en el lugar fuera localizada una cartilla militar a su nombre, por lo que se presume que podría tratarse de él.

Sin embargo, la identidad aún deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos correspondientes.

El hallazgo del cuerpo ocurrió la noche del pasado domingo 21 de junio en la zona del embarcadero del paseo, cuando visitantes observaron el cuerpo de un hombre flotando en el cauce, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Al arribo de elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León, se confirmó el fallecimiento de la persona, quien vestía playera roja con estampados, pantalón azul y tenis blancos.

Desaparece menor tras ser arrastrado por corriente

Mientras que días atrás, un menor de 14 años fue arrastrado por la corriente del Arroyo de Valle Verde la tarde de este viernes, en la colonia Valle Verde Segundo Sector, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el incidente fue reportado a las 16:37 horas en el cruce de las calles Pelícano y Milano.

Testigos señalan que el adolescente intentó recuperar una sandalia que había sido llevada por el agua, pero al acercarse al cauce perdió el equilibrio y cayó al arroyo, siendo arrastrado por la fuerza de la corriente.

Tras recibir el reporte, personal de rescate estableció contacto con la madre del menor para obtener sus datos de identificación y comenzar las labores de localización, las cuales iniciaron formalmente a las 17:06 horas.

El adolescente fue identificado como Héctor, de 14 años de edad, tez aperlada y una estatura aproximada de 1.50 metros. Al momento de su desaparición vestía playera blanca, short negro y sandalias grises.

Elementos de Protección Civil desplegaron un operativo de búsqueda por tierra en diversos puntos del cauce, además de utilizar una aeronave no tripulada para ampliar el monitoreo aguas abajo.

Las autoridades informaron que las labores continuarán de manera ininterrumpida mientras las condiciones lo permitan.