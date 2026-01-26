Aviwell cierra ronda de inversión de 11 millones de euros para escalar plataforma de microbiota basada en IA

Esta financiación respaldará la próxima fase de crecimiento de Aviwell, a medida que la compañía escala su plataforma de descubrimiento y desarrollo del microbioma basada en inteligencia artificial y avanza en soluciones biológicas nativas y naturales para los mercados agroalimentarios globales, con un enfoque inicial en la avicultura y la acuicultura.

Basándose en décadas de investigación lideradas por el cofundador de Aviwell, el profesor Remy Burcelin, sobre cómo las ecologías bacterianas naturales administradas en etapas tempranas de la vida pueden tener un impacto duradero en el crecimiento, la salud y la resiliencia animal, Aviwell ha desarrollado Aneto™, una plataforma de descubrimiento del microbioma impulsada por IA.

Aneto™ identifica mecanismos moleculares específicos —modos de acción— que permiten seleccionar comunidades bacterianas nativas para crear ecologías bacterianas a medida, diseñadas para mejorar el rendimiento, la inmunidad y la robustez de los animales. Este enfoque ofrece un proceso de descubrimiento altamente eficiente, reduciendo los plazos y costes de investigación y desarrollo, y acelerando la salida al mercado.

Al combinar análisis avanzados de microbiota con descubrimiento impulsado por inteligencia artificial y aprendizaje automático, Aviwell logra mejoras medibles en la eficiencia alimentaria y el apoyo a la función inmunitaria, al tiempo que reduce significativamente el coste y la complejidad del desarrollo de soluciones de nutrición animal de nueva generación.

Aviwell utilizará el capital recién captado para avanzar sus ecologías microbianas para avicultura y acuicultura desde la fase de descubrimiento hasta la validación y el escalado. Asimismo, la compañía ampliará los servicios de la plataforma Aneto™, reforzará sus capacidades de descubrimiento y demostración, y profundizará su relación comercial con socios y clientes.

"Aviwell se sitúa en la intersección de dos potentes fuerzas de mercado: el aumento de la demanda mundial de proteína animal y el creciente cambio del consumidor hacia sistemas de producción naturales, sostenibles y libres de antibióticos", explicó Mouli Ramani, presidente y consejero delegado de Aviwell. "Con Aneto™, podemos traducir la complejidad del microbioma en soluciones prácticas y escalables, ayudando a los productores ganaderos y acuícolas a mejorar la productividad mientras reducen su huella ambiental. Con el apoyo de nuestros nuevos inversores, aceleraremos el desarrollo en avicultura y acuicultura y ampliaremos nuestra plataforma y cartera de productos".

La ronda de financiación ha sido liderada por Blue Revolution Fund (BRF), que invierte a nivel global en acuicultura sostenible, productos del mar alternativos y soluciones nutricionales. Georg Baunach, socio director de BRF, afirmó: "Estamos profundamente impresionados por la solidez científica y la precisión tecnológica de Aviwell. Aneto™ representa una nueva generación de innovación en microbioma, capaz de capturar la complejidad inherente de los sistemas biológicos. Creemos que este enfoque puede desbloquear la próxima ola de soluciones para la avicultura, la acuicultura y la ganadería en general".

Blast.Club también se suma a la ronda, reforzando su compromiso con las tecnologías agroalimentarias innovadoras a través del equity crowdfunding. "Invertimos en Aviwell por una razón muy clara: están revolucionando la industria agroalimentaria", señaló Anthony Bourbon, fundador de Blast.Club. "Aviwell utiliza IA y ciencias de la vida para potenciar de forma natural el crecimiento animal, sin hormonas ni antibióticos, simplemente trabajando sobre la microbiota".

El tercer nuevo inversor, SWEN Capital Partners, es una firma parisina de inversión responsable activa en capital privado, infraestructuras, deuda privada y estrategias de impacto directo. "Invertir en el microbioma es invertir en el futuro de la salud y de una economía sostenible", afirmó Julien Bourret, director de inversiones de SWEN CP.

Los tres nuevos inversores se suman a los actuales accionistas de Aviwell, entre los que se encuentran Elaia y MFS Investment Management, que también participaron en la ronda.

Con esta financiación Serie A, Aviwell queda posicionada para acelerar la traslación de la ciencia del microbioma de vanguardia en soluciones escalables y basadas en la naturaleza para la nutrición animal. Mediante el avance de su plataforma Aneto™ impulsada por IA y la ampliación de sus colaboraciones comerciales, la compañía aspira a apoyar sistemas de producción de proteínas más resilientes, eficientes y sostenibles a nivel mundial.