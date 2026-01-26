IMSS lanza convocatoria para tres Mundialitos; PASO A PASO para inscribirte

Rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en México por tercera ocasión en conjunto con los Estados Unidos y Canadá, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsará una oferta social integrada por tres Mundialitos.

Cabe destacar que en estas competencias lo que se busca es combinar el deporte, con la salud, inclusión y comunidad; además el Instituto fungirá como sede del torneo internacional Street Child World Cup.

¿Cuándo y quiénes se pueden inscribir?

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el registro para los tres torneos estará abierto del lunes 26 al 30 de enero y que pueden participar personas derechohabientes y no derechohabientes. La inscripción se realiza en el Centro de Seguridad Social más cercano.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS indicó que la convocatoria está disponible en el portal www.imss.gob.mx/bienestar-social, donde se detallan requisitos, objetivos, participantes y fases. También se habilitó un código QR y un número telefónico para facilitar la inscripción.

Señaló que el objetivo de estos mundialitos es incluir a sectores de la población tradicionalmente excluidos de una celebración como el Mundial de Futbol, generar semilleros deportivos y ampliar la capacidad de instalaciones para esta práctica.

¿Cuáles son los 3 tipos de Mundialitos?

Detalló que el primer torneo es el Mundialito IMSS de Futsal Femenil, organizado en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y dirigido a mujeres de 18 a 21 años. Se jugará bajo reglas similares al futbol 11 en espacios cerrados y contará con visores, con la intención de convertir las instalaciones del IMSS en un semillero de talento femenil.

El segundo es el Mundialito de Fútbol sin Correr (Walking Football), en dos categorías: 50 a 59 años y 60 a 69 años. Esta disciplina promueve la actividad física en personas adultas mayores o con limitaciones de movilidad; no se permite correr ni el contacto físico agresivo, el balón se juega a baja altura y no hay remates de cabeza.

El tercero es el Mundialito Fútbol IMSS T21, dirigido a personas mayores de 14 años con trisomía 21 o síndrome de Down, con reglas y espacios adaptados para favorecer la seguridad, la integración y el desarrollo físico.

¿Cómo será el sistema de competencia?

Las eliminatorias estatales se realizarán entre febrero y marzo en Centros de Seguridad Social del IMSS en todo el país. Las finales nacionales se llevarán a cabo en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos:

28 y 29 de marzo: Final del Mundialito IMSS Futsal Femenil.

28 y 29 de marzo: Final del Mundialito IMSS Futsal Femenil. 29 de abril: Finales del Mundialito de Fútbol sin Correr y del Mundialito Fútbol IMSS T21.

Robledo añadió que en los tres torneos se entregarán trofeos y uniformes, y que las selecciones ganadoras a nivel estatal viajarán con todos los gastos pagados de transporte, alimentación y hospedaje. Además, se realizarán actividades, charlas y encuentros con jugadoras, exjugadoras y futbolistas profesionales para fomentar la práctica deportiva.

Indicó también que el IMSS será sede de la Street Child World Cup, torneo internacional que reúne a adolescentes de 14 a 17 años de 20 países que han vivido en situación de calle o vulnerabilidad extrema, iniciativa vigente desde el Mundial de Sudáfrica 2010.

Se convoca a selecciones de todo el mundo con niñas y niños que salieron de una situación de calle y que hoy, gracias al fútbol, han reencauzado y encontrado alternativas; además, juega por primera vez una selección de nuestro país. En este caso la final será el 14 de mayo”, detalló.

