Gabinete de Seguridad rescata especies exóticas y detiene a 24 sospechosos

Durante el pasado fin de semana, en las acciones realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad, fueron detenidas 24 personas y se recuperaron especies exóticas en operativos realizados en Durango y San Luis Potosí.

En su reporte de resultados, este mecanismo detalló que, en Durango capital, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble, con un saldo de tres tigres, un ocelote, un lince y 32 caballos asegurados; las especies quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante esta acción también se aseguraron 16 vehículos, los que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para su integración a las investigaciones.

En el municipio de Los Gómez, en San Luis Potosí, se realizó otro cateo, donde fueron detenidas tres personas y se aseguraron cuatro piezas de taxidermia, dos leones, un coyote, un jaguar y un tigre.

Además, se localizaron y fueron puestos a disposición mil 781 neumáticos, cuatro semirremolques y tres tractocamiones.

El Gabinete de Seguridad informó que durante el pasado fin de semana se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

En estas acciones se aseguraron una ametralladora, 33 armas largas y 14 cortas, de las cuales seis son de fabricación artesanal y ocho convencionales; cuatro aditamentos lanzagranadas; 5 mil 720 cartuchos; 320 cargadores; ocho granadas, y 30 artefactos explosivos improvisados.

Durante el pasado fin de semana, los elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron 45 kilos y 5 mil 65 dosis de metanfetamina; una tonelada 201 kilos, 800 dosis y 10 tubos con mariguana; un kilo de fentanilo en pastillas, y mil 362 dosis de cocaína, con un peso por establecer.

También se decomisaron 883 vehículos y cinco motocicletas, así como cinco autotanques y siete tractocamiones con semirremolque.

Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 10 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina en los poblados de Los Cedritos, El Cajón de las Minas, El Vertedor, Pueblo de Alaya, El Rincón de la Lagunita, El Molinito y El Sabino, en Cosalá, Sinaloa.

En estos operativos se aseguraron 2 mil 199 litros y 160 kilos de sustancias químicas para la elaboración de este tipo de droga, y se decomisaron un reactor de síntesis orgánica, tres condensadores y dos centrifugadoras.