Ella es Ana Miriam Ramos Villarreal, presidenta municipal de Culiacán

Ana Miriam Ramos Villarreal, designada presidenta municipal interina del Ayuntamiento de Culiacán, llegó a la vida pública con Juan de Dios Gámez Mendívil, después de que el Congreso del Estado lo designó alcalde sustituto en 2022.

Al día siguiente de ocupar el cargo, Gámez Mendívil, hoy acusado por las autoridades de Estados Unidos de tener relación con el Cártel de Sinaloa, decidió nombrarla directora de Recursos Humanos, y en 2024 se convirtió en la síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

Ramos Villarreal es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Univer del Pacífico, habiendo obtenido su título en enero de 2024, de acuerdo con su Constancia de Situación Profesional.

Antes de la vida pública, trabajó en Banregio, donde se desempeñó de cajera, ejecutiva automotriz y ejecutiva de banca personal, de 2013 a 2017; posteriormente se convirtió en ejecutiva PYME en Banca Afirme, de 2017 a 2022.

Ana Miriam Ramos Villarreal Alcaldesa Interina de Culiacán, Sinaloa Formación: Lic. en Mercadotecnia (Titulada 2024) Toma de Protesta: 1 de mayo de 2026 Trayectoria en el Sector Público 2024 – 2026 Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán. 2022 – 2024 Directora de Recursos Humanos (Ayto. Culiacán). 2022 Cursos: Prevención de Lavado de Dinero y Ética Bursátil. Trayectoria en el Sector Bancario 2017 – 2022 Ejecutiva PYME en Banca Afirme SA. 2014 – 2017 Ejecutiva Automotriz y Banca Personal (Banregio). 2013 – 2014 Cajera General en Banregio. Contexto Político: Ramos Villarreal asume tras la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su llegada ocurre durante una pugna violenta entre facciones del Cártel de Sinaloa en la región.

De acuerdo con su hoja de vida dijo haber tomado diversos cursos en: ética bursátil y sanas prácticas del mercado de valores, código de conducta, formación en ciberseguridad, prevención de lavado de dinero y una certificación en ventas, todo en 2022.

Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta el primero de mayo en el Cabildo de Culiacán, después de que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para ser investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, acusación hecha desde Estados Unidos.

Ramos Villarreal llega en medio de un incremento de la violencia provocado por una pugna entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, donde Culiacán ha sido el epicentro de la violencia.