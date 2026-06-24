Ambulancia vuelca en barranco de la carretera Pachuca-Real del Monte

Un fuerte accidente se registró la mañana en la carretera Pachuca–Real del Monte, donde una ambulancia terminó fuera del camino y cayó a un barranco en el tramo del Corredor de la Montaña, en Hidalgo, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de emergencia avanzaba sobre esta vía cuando, por causas aún no esclarecidas, el conductor habría perdido el control. El vehículo salió del asfalto y se precipitó varios metros hacia la zona baja del terreno, quedando volcado entre la vegetación.

El percance fue observado por automovilistas que circulaban por el lugar, quienes alertaron de inmediato a los cuerpos de auxilio. Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, así como personal de emergencia, quienes implementaron un operativo para localizar y rescatar a los tripulantes.

Los dos ocupantes de la ambulancia fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la gravedad de sus lesiones.

La zona presentó afectaciones parciales a la circulación mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de la unidad siniestrada, que quedó severamente dañada tras la caída.