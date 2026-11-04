Alertan sobre fraudes inmobiliarios que afectan a adultos mayores en México

Los fraudes inmobiliarios en México comienzan a hacerse más comunes, como le sucedió al señor Arturo Flores Aguilar, de 81 años.

Por poco pierde una propiedad ubicada en Ixtapa Zihuatanejo, en un caso que puede afectar especialmente a adultos mayores propietarios de inmuebles de alto valor.

“En primer lugar, la necesidad de nosotros de vender y la habilidad que tuvieron ellos para embaucarnos a meter nuestro terreno en un fideicomiso que, gracias a la asesoría que tuvimos oportuna en su momento, no se los entregamos en bandeja de plata”, explicó don Arturo.

Los delincuentes le ofrecieron comprar su propiedad mediante un sistema de fideicomiso y le solicitaron varios millones de pesos para supuestamente escriturar, señaló el doctor Miguel Saucedo, abogado de la víctima.

“Con una historia muy poco convincente porque venían supuestamente fondos internacionales para la compra de esta propiedad; y nos percatamos de que había varios defraudados y varias personas que habían entregado sus inmuebles bajo estas condiciones, a ninguno le habían cumplido, a ninguno le habían pagado”, agregó Saucedo Ramírez.

Luego de consultar a su abogado, don Arturo y su hijo Pablo se dieron cuenta de que habían cedido los derechos de su propiedad.

“Yo les llamo encantadores de serpientes, son personas muy amigables, hablan de que tienen mucho mundo y te hablan de términos que desconoces, pero en tu ignorancia no quieres decir que no conoces. Iban diciendo cosas de que ‘somos una empresa extranjera, hemos hecho operaciones aquí y acá’. Nunca pides a cambio un comprobante y te hablan con mucha convicción”, relató Pablo Flores.

Despachos de abogados reportan al menos 100 casos con características similares y, aunque las propiedades se encuentran en otros estados de la República, los delincuentes operan desde la Ciudad de México.

Dieron dos recomendaciones: apoyarse en un abogado en materia inmobiliaria antes de firmar cualquier documento y nunca aceptar ofertas de la inteligencia artificial.

Y ponga atención: los nombres con los que se identifican generalmente estos sujetos son Marco Antonio Mijangos Velasco, Erick Cea Douglas, Juan Pablo Villalvazo Palomares y Arturo Flores Aguilar, quienes operaron frente al notario público número 78, José Antonio Torres Álvarez, con sede en León, Guanajuato.