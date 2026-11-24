El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en las primeras horas del próximo viernes, una vaguada polar dará origen a la primera Tormenta Invernal de la Temporada sobre el occidente de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del país.

Destacó que se esperan lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, así como lluvias intensas en Jalisco, Colima y el Estado de México, además de un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el centro y oriente de la República Mexicana.

El SMN advirtió que desde el viernes se esperan temperaturas mínimas de entre ocho y 10 grados en la Ciudad de México (CDMX), con precipitaciones que se mantendrán durante el transcurso del día.

Señaló que durante el fin de semana la temperatura máxima en la región será de 11 a 13 grados, por lo que se hace un atento llamado a la población a mantenerse pendiente del pronóstico del tiempo.

Advirtió que para el sábado la primera Tormenta Invernal de la Temporada se desplazará sobre el centro del país, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; lluvias intensas en Oaxaca; muy fuertes en el Estado de México, Morelos y Puebla; fuertes en Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; así como chubascos en Querétaro e Hidalgo.

Asimismo, subrayó que se mantendrán las condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en el centro y oriente del territorio nacional.