El senador Adán Augusto López Hernández negó que tenga las manos metidas en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó que el consejero Arturo Montaño sea parte de su grupo político en Tabasco; aseguró que se lo presentó “un senador priista” hace años, pero se rehusó a decir el nombre y aseguró que no promovió a Guadalupe Taddei como presidenta del INE.

Contrario a su costumbre de negarse a dar entrevistas, Adán Augusto López accedió a hablar con los reporteros para defender a José Márquez Borbolla, responsable de la Unidad de Eventos del Senado, quien la semana pasada fue señalado de ser socio de Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, en un negocio de pollos.

Es una historia de éxito”, dijo Adán Augusto, quien relató la historia de los padres de Márquez Borbolla y afirmó que no es socio de Hernán Bermúdez, que la documentación presentada para demostrarlo “es falsa”.

Adán Augusto defiende a José Márquez por presuntos nexos con La Barredora

Todavía en los escaños del pleno del Senado, el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, respondía a la prensa cuando Excélsior le preguntó sobre el caso de José Márquez Borbolla. Respondió que no había leído del tema y que después responderá.

Cerca de él, todavía en su escaño, el senador Adán Augusto López Hernández respondió: “eso no es cierto”.

–¿No es socio del Líder de la Barredora?, se le preguntó.

–Qué yo sepa, no.

La historia familiar detrás del negocio de pollos en Tabasco

–¿Usted lo recomendó para que entrara al Senado?

–Le voy a platicar la historia de ese joven, porque es una historia de éxito familiar. Esos muchachos llegaron niños, bueno creo que él todavía no nacía cuando sus papás llegaron a Tabasco y fueron a poner un negocio, una tortería, en la calle Juárez, al lado del Hospital del Doctor Puig. Después de mucho trabajo, los dos, les fue yendo bien en la vida. Salieron de la tortería y pusieron una pollería, que en aquella época se llamaba El Pollo Alegre o algo así. Y con el paso de los años consolidaron una pequeña cadena de restaurantes de pollos asados. De pollos estilo Sinaloa.

“Esa es la historia de ellos. Y después, muy hábiles los dos, el papá y la mamá, compraron esquinas en Villahermosa y empezaron a comprar franquicias de pizzerías de los Italian Coffee y ahora el papá se dedica a un pequeño rancho que tienen cerca de Villahermosa y los muchachos se quedaron administrando los restaurantes.

–Entonces, esto de que es…

–Es una foto que hay donde aparecen inaugurando la ampliación del restaurante el gobernador Merino, algún otro funcionario y funcionaria, y está ahí Hernán Bermúdez, supongo que lo invitaron porque era el encargado de Seguridad Pública, como está el de Desarrollo Económico. Circula que este muchacho es socio de él y no es su socio; él es socio con su familia. Yo los conozco muy bien y sí son gente de trabajo.

–Estos documentos de un acta constitutiva de esta sociedad ¿son falsos?

–Claro que deben ser falsos. Basta que alguien vaya al registro público y revisen ahí en Villahermosa.

Adán Augusto niega haber impulsado a Guadalupe Taddei en el INE

Luego negó que él haya hecho lo posible para que Guadalupe Taddei presidiera el INE. Cuando se le recordó que él dio la línea a los diputados federales en enero del 2023 para que optaran por la tómbola y no fueran por acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, dijo que él habló de insaculación y relató el proceso constitucional para elegir la presidencia del INE.

Cuando dijo que en la LXII Legislatura “un senador del PRI” le presentó al ahora consejero Jorge Montaño, esta reportera le mencionó a Humberto Mayans Canabal, quien era senador priista por Tabasco, pero Adán Augusto dijo que no y que no iba a decir el nombre del priista, porque “es un buen amigo del sureste”.