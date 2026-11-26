El director de Seguridad Pública de Teuchitlán, Manuel Huerta Gutiérrez, murió al volcar la camioneta en la que viajaba junto con dos elementos de seguridad, quienes resultaron lesionados.

Los hechos se registraron en la carretera San Marcos-El Refugio, a la altura del poblado La Estanzuela.

De acuerdo con los primeros informes, el comisario se desplazaba a bordo de una camioneta junto con los dos elementos cuando la unidad volcó.

Al lugar se trasladaron los servicios de emergencia, quienes encontraron a los dos elementos de seguridad, pero no al comisario.

Al revisar la zona, localizaron al director de Seguridad Pública sin vida.

De acuerdo con las autoridades de Teuchitlán, los dos elementos que lo acompañaban reciben atención médica y se encuentran estables.

Hasta el momento, se desconoce qué provocó la volcadura de la unidad.

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Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, indicó que las primeras evidencias apuntan a que se trató de un accidente.

"De momento, de las evidencias que tenemos, existe la probabilidad de que fue un accidente nada más. Si más adelante surge otra cuestión, pues ya se evaluará".