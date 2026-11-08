El 80% de diagnósticos médicos son respaldados por estudios de radiología: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante 2025, realizó más de 27.6 millones de estudios de imagen con la incorporación de equipos de alta tecnología e inteligencia artificial (IA).

En el Día Mundial de la Radiología, que se conmemora el 8 de noviembre, Víctor Mora Santiago, médico especialista en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, destacó que los avances han permitido aumentar la productividad hasta 150% reduciendo los tiempos de atención.

Agregó que los estudios de imagenología se utilizan en la mayoría de las decisiones terapéuticas que se toman en la práctica médica.

Aproximadamente el 80% de los diagnósticos médicos definitivos requieren o son respaldados por estudios de imagen, lo que consolida a esta especialidad como uno de los pilares de la atención médica moderna”, explicó.

Mora Santiago dijo que el año pasado, el Seguro Social realizó 19.8 millones de Rayos X simples a los que se sumaron otros estudios.

Casi 4 millones de ultrasonidos, más de 2.3 millones de tomografías computadas, más de un millón de mastografías, 498 mil estudios de resonancia magnética y más de 16 mil estudios de rayos X especiales, cifras que reflejan la relevancia de estos servicios en la atención de millones de derechohabientes”, detalló.

El especialista añadió que la modernización de los servicios del IMSS incluye tomógrafos de última generación, resonadores magnéticos de 3.0 teslas, mastógrafos digitales con tomosíntesis y estereotaxia, así como modernos equipos de ultrasonido y radiología digital.

IMSS inició reparto de 47 equipos médicos

Por Hilda Castellanos

En días pasados, el Gobierno Federal comenzó la distribución de 47 equipos médicos especializados para 39 hospitales del país.

Se trata del primer paquete de aparatos que llega al almacén central del Seguro Social, en Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, apenas tres días después de que se anunciara el programa de “12 acciones en 120 días” para fortalecer los servicios médicos. Mientras trabajadores activos y jubilados del IMSS saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México, en una nueva marcha multitudinaria, para demandar una mesa de diálogo con las autoridades.

El primer envío comprende 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para las áreas de cuidados intensivos, explicó el director del IMSS, Zoé Robledo, explicó en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, durante un enlace remoto desde Vallejo.

Los equipos llegaron el jueves y este viernes se realizará la capacitación del personal encargado de operarlos, explicó Robledo, acompañado por 39 directoras y directores de los hospitales que recibirán el material.

Robledo destacó que la asignación no se hizo desde las oficinas centrales, sino a partir de las solicitudes recogidas directamente en las unidades médicas, mediante recorridos de escucha y trabajo de piso por piso con médicos, enfermeras, enfermeros y personal técnico.

Escuchamos y resolvimos”, recalcó el director general, al explicar que esta entrega corresponde a la acción número cinco del programa, que contempla la adquisición de 2 mil 917 equipos médicos.

Entre las unidades beneficiadas se encuentran hospitales de Parral y Anáhuac, Chihuahua; Casimiro Castillo, Jalisco; Cuautla, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Huatulco y otras localidades de Oaxaca; así como hospitales de Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas y el Estado de México.

Durante el enlace, personal médico explicó el impacto que tendrá la llegada de los aparatos en la atención de los pacientes.

El doctor Carmona, radiólogo del Hospital General de Zona número 71 de Veracruz Norte, señaló que el nuevo ultrasonido de alta gama permitirá realizar estudios materno-fetales, vasculares y musculoesqueléticos, con diagnósticos más tempranos y precisos, precisó Daniel Carmona González, radiólogo y subdirector médico del Hospital General de Zona número 71 del IMSS en Veracruz Norte.

Mientras que el Hospital General 17, de Anáhuac, Chihuahua, recibirá un electrocardiógrafo que llevaba más de cinco años solicitando, debido a que el equipo anterior era obsoleto y presentaba fallas constantes.