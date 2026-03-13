Veterano de Estados Unidos acusado de complot contra Maduro se da a la fuga

Un veterano del ejército estadounidense, Jordan Goudreau, se encuentra prófugo luego de que fiscales federales confirmaran su desaparición en vísperas de un juicio en Tampa, Florida.

Goudreau, de 49 años, había sido acusado en 2024 de violar las leyes de control de exportaciones de armas por conspirar para enviar armamento a Colombia sin las licencias correspondientes. Su abogada, Marissel Descalzo, declaró: “No sabemos dónde está”.

Los fiscales solicitaron al tribunal que se confisque la fianza de 2 millones de dólares y que se dicte sentencia en su contra por esa cantidad, tras su incumplimiento de comparecer.

La operación contra Nicolás Maduro

Goudreau, exmiembro de las fuerzas especiales y director de la empresa de seguridad Silvercorp USA, se atribuyó en 2020 la responsabilidad de una incursión marítima fallida contra Venezuela, lanzada desde Colombia, cuyo objetivo era derrocar al entonces presidente Nicolás Maduro. La operación dejó ocho muertos y más de una docena de detenidos, y fue considerada un fiasco internacional.

El intento se produjo apenas dos meses después de que Estados Unidos acusara a Maduro de narcotráfico y ofreciera una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

En 2024, Goudreau fue arrestado en Estados Unidos y enfrentaba cargos por tráfico y exportación ilegal de armas. Aunque se declaró inocente, debía comparecer en junio de 2026 en Tampa.

El operativo en Caracas

El Pentágono confirmó que casi 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026. La operación se centró en el complejo militar de Fuerte Tiuna, donde se encontraba Maduro. El despliegue fue descrito como un “ataque a gran escala” que puso fin a 13 años de gobierno chavista. El presidente estadounidense Donald Trump siguió el operativo en tiempo real y lo calificó como un “show televisivo”, subrayando la dimensión política y mediática de la captura.

Maduro fue trasladado inmediatamente fuera de Venezuela en un avión militar estadounidense, lo que marcó el inicio de un proceso judicial en territorio norteamericano.

Audiencias de Nicolás Maduro en Estados Unidos

El expresidente venezolano enfrenta cargos por terrorismo y narcotráfico, además de acusaciones de fraude electoral en los comicios de 2024. Su primera audiencia se celebró en Nueva York, en donde se declaró no culpable, afirmando que era “un prisionero de guerra”.

Jueces federales han cuestionado repetidamente las condiciones del penal de Brooklyn. AFP

La segunda, prevista para el 17 de marzo de 2026, fue pospuesta al 26 de marzo por problemas de planificación y logística. La defensa aceptó el cambio y el juez federal aprobó la solicitud de la fiscalía.

Las condiciones de su reclusión en el penal de Brooklyn han sido cuestionadas por jueces federales, añadiendo tensión al proceso judicial.

La relación con Delcy Rodríguez

Tras la captura de Maduro, la figura de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y una de las líderes más influyentes del chavismo, ha cobrado relevancia. Estados Unidos la considera parte del entramado político y económico que sostuvo al régimen, y su nombre aparece en investigaciones relacionadas con corrupción y vínculos internacionales.

Los programas suprimidos por la presidenta interina habían sido bandera primero de Chávez y luego de Maduro. AFP

La relación entre Washington y Delcy es de confrontación, mientras el gobierno estadounidense la señala como responsable de mantener redes de poder vinculadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito, ella se ha convertido en la principal voz de resistencia del chavismo en foros internacionales, denunciando la intervención militar como una violación de la soberanía venezolana.

Con información de Reuters.