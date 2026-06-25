Venezuela teme por miles de muertos tras dos fuertes terremotos

CARACAS.

Se temía que miles de venezolanos hubieran fallecido el jueves después de que dos potentes terremotos causaran estragos en la capital, Caracas, y sus alrededores, dejando a personas atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados y provocando fuertes réplicas. Se confirmó la muerte de al menos 32 personas y 700 heridos tras un terremoto de magnitud 7,2 que sacudió una zona situada a unos160 km al oeste de Caracas, seguido, menos de un minuto después, por otro terremoto de magnitud 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).Los equipos de emergencia se abrieron paso entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas al caer la noche, mientras los familiares angustiados buscaban ayuda para sus seres queridos que temían que estuvieran atrapados. Varios supervivientes aturdidos fueron evacuados, algunos en camillas.

"Cuando bajamos el escenario era de película, de terror", dijo María Alejandra, una vecina de un edificio cercano, que no facilitó su apellido.

"Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con ⁠la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio sólo he podido ver que ⁠ha salido una familia". La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que las cifras iniciales de víctimas no incluyen a las del estado de La Guaira, el más afectado, situado cerca de Caracas y donde se encuentra el aeropuerto de la ciudad, que había sido cerrado. En La Guaira "hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", dijo en una intervención en la televisión estatal poco antes de la 1 de la madrugada, hora local (0500 GMT), del jueves. El USGS, que utiliza modelos predictivos para estimar el número de víctimas mortales, afirmó que este probablemente ascendería a miles, con una probabilidad considerable de superar las 10.000. Una página web creada para localizar a las personas desaparecidas y difundida en la red social X por líderes de la oposición venezolana —muchos de los ⁠cuales se encuentran fuera del país— registraba a más de 6.600 personas como desaparecidas poco después de las 2 de la madrugada, hora local (0600 GMT).

Muchos venezolanos estaban en casa cuando se produjeron los terremotos, que tuvieron lugar durante un día festivo.

"Se oyó un estruendo muy fuerte. Se cayeron cosas en casa, como las jarras que había dentro de la nevera. Nunca había vivido nada parecido", dijo Coro Martínez, de 56 años, que vive en el este de Caracas.

TRUMP OFRECE AYUDA TRAS UN "NÚMERO DEVASTADOR DE VÍCTIMASMORTALES"

Las réplicas continuaron sacudiendo la capital hasta la madrugada del jueves. Rodríguez dijo que el país está centrado en las labores de rescate, incluida la llegada en las próximas horas de equipos de rescate de otros países, al tiempo que agradeció a líderes como el presidente de EEUU, Donald Trump.

Trump dijo en una ⁠publicación en las redes sociales ⁠que Estados Unidos estaba preparado, dispuesto y capacitado para ayudar ante la catástrofe.

"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al magnífico pueblo de Venezuela son ⁠de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de ⁠víctimas mortales", dijo Trump, quien ordenó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduroen una violenta redada en enero. La misión de derechos humanos de la ONU en Venezuela instó al Gobierno a levantar las restricciones locales sobre las redes sociales, afirmando que era "fundamental para la protección dela vida, la seguridad y el bienestar de la población". En algunas zonas, ya se había restablecido el acceso.

LA GENTE SALE CORRIENDO A LAS CALLES

Wilmer Azuaje, un exdiputado venezolano, captó el momento en que el terremoto sacudió el aeropuerto de Maiquetía, provocando la caída de escombros y nubes de polvo. "Grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Miren cómo quedó todo", dijo mientras grababa la escena.

Se emitió una alerta de tsunami, pero fue cancelada rápidamente una vez que pasó el peligro. Los habitantes de toda Caracas, ciudad que ya se vio afectada por un mortífero terremoto de magnitud 6,3 en 1967, se apresuraron a evacuar mientras los edificios temblaban.

"En cuanto empezó a temblar, empezamos a oír gritos", explicó Astrid Ramírez, una publicista de 41 años del oeste de Caracas. "Todo el mundo bajaba corriendo las escaleras".

"Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967. El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el surde Caracas.

Otra residente, una oficinista de 41 años que prefirió mantener el anonimato, contó que recibió una alerta de terremoto en su teléfono justo antes de que el temblor se intensificara. Líderes de países como El Salvador, República Dominicana, Brasil y España ofrecieron su apoyo y solidaridad. El Departamento de Estado de EEUU dijo que estaba en contacto con las autoridades venezolanas y movilizando ayuda. Venezuela se encuentra en una zona sísmicamente activa, donde la placa del Caribe se encuentra con la placa sudamericana. Según el USGS, se estima que 30.000 personas perdieron la vida cuando un potente terremoto causó una destrucción generalizada en las ciudades de Mérida y Caracas en 1812.

LOS HOSPITALES SE PREPARAN PARA ATENDER A LOS HERIDOS

En el Hospital de Clínicas de Caracas, se pidió al personal que redoblara sus esfuerzos en el turno de noche para ayudar a atender a los heridos, dijo un trabajador del centro. Se suspendieron las clases durante el resto de la semana mientras las autoridades comenzaban a evaluar los daños. La Cruz Roja Venezolana informó que su sede había sufrido daños graves, pero que había enviado equipos de rescate a las zonas más afectadas, advirtiendo de los riesgos que planteaban las fuertes réplicas. Francia señaló que su embajada había sufrido graves daños.

A primera vista, la infraestructura petrolera de Venezuela no parecía haberse visto afectada por los terremotos. Las autoridades de protección civil de Maracaibo, cerca del gran centro petrolero del lago Maracaibo, afirmaron que no se habían registrado heridos, y un trabajador de la refinería de El Palito, cerca de Morón —el epicentro del terremoto—, señaló que allí no se habían producido daños. La petrolera británica Shell, que está evaluando la explotación de yacimientos de gas en Venezuela, dijo que todos sus trabajadores en el país se encuentran localizados y que no hay heridos. Una fuente señaló que una interrupción prolongada del suministro eléctrico podría afectar a los niveles de producción de crudo. El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, la petrolera estatal PDVSA y su principal socio extranjero, Chevron, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.