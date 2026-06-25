EEUU y países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos

Caracas.

Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que causaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

Estos son los mensajes principales:

- Estados Unidos -

"Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", agregó.

Siguiendo las órdenes de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente en la red social X que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

- México -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha "instruido la preparación de la ayuda necesaria".

"Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario", indicó.

- Brasil -

"Supe, con gran preocupación y consternación, de los impactos causados por el terremoto que golpeó a Venezuela", declaró el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

"Reafirmo nuestra determinación de apoyar al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de ese país hermano, cuyo pueblo ha dado pruebas de gran resiliencia frente a las adversidades", añadió.

- Cuba -

"Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de #Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo", declaró en X el canciller Bruno Rodríguez.

"Los colaboradores de la salud de #Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada", agregó.

- Panamá -

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", afirmó en X el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

- Guyana -

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, un país en disputa diplomática con Venezuela por el territorio del Esequibo, también expresó su solidaridad.

"Como vecinos, estamos dispuestos a ofrecer ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro cariño, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con las familias de los afectados y con el pueblo de Venezuela", indicó en X.

- El Salvador -

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas", escribió en X el presidente Nayib Bukele.

- Argentina -

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", indicó la presidencia en un comunicado.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano".

- Chile -

"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

"El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida", añadió.

- Ecuador -

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", declaró el presidente Daniel Noboa.

- Uruguay -

"Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario", escribió en X su presidente, Yamandú Orsi.

- Costa Rica -

"Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras el terremoto que estremeció a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos", aseguró la presidencia en un comunicado.

- República Dominicana -

El jueves "a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", aseguró el presidente Luis Abinader.

"Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles", aseveró.

- China -

China anunció estar lista para enviar "toda la ayuda posible" a Venezuela.

"China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la cancillería Guo Jiakun.

- Unión Europea -

La Unión Europea anuncio que está dispuesta a prestar su ayuda.

"Estamos preparados para reforzar nuestra ayuda", declaró en X la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, e indicó que el sistema europeo Copernicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela.

- Alemania -

Alemania ofreció seis aviones militares para ayudar a Venezuela.

"Las Fuerzas Armadas alemanas están preparadas y pueden poner a disposición hasta seis aviones de transporte A400M en un plazo breve en cuanto se nos solicite apoyo", afirmó el ministro de Defensa Boris Pistorius en un comunicado.

- España -

"Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", aseguró en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores español precisó que está "en contacto con las autoridades para evaluar las necesidades" y trasladó su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".

- Francia -

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas aquellas personas que se han movilizado sobre el terreno", en un mensaje en X.

- Italia -

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró en un comunicado que "Italia está dispuesta a brindar asistencia" a Venezuela.

"Le pediremos a la UE que active el Mecanismo de Protección Civil, que coordina y financia las intervenciones de emergencia en situaciones como esta", sostuvo.

- Turquía -

"Comparto de todo corazón el dolor por las víctimas de los dos terremotos que han tenido lugar en Venezuela; transmito mis condolencias y mis mejores deseos al pueblo y al Gobierno de la amiga Venezuela, y deseo una pronta recuperación a los heridos", dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en X.

- India -

"Me entristece profundamente la devastación causada por los fuertes terremotos en Venezuela", reaccionó el primer ministro indio, Narendra Modi, en X.

"India está lista para brindar toda la asistencia posible", añadió.