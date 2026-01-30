Venezuela propone ley de amnistía y anuncia cierre del centro de detención Helicoide

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país y afirmó que el infame centro de detención Helicoide, en Caracas, denunciado desde hace tiempo por organizaciones de derechos humanos como escenario de continuos abusos contra los presos, se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales.

Hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente", declaró Rodríguez en un evento en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. "Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas", agregó en la ceremonia transmitida por la televisora estatal.

La propuesta de ley podría afectar a cientos de detenidos que permanecen tras las rejas en el país sudamericano. La liberación de presos, anunciada a principios de este mes por el gobierno venezolano, ha avanzado lentamente.

Dijo que quedarán exceptuados de la amnistía "aquellos procesados, condenados por homicidio, por tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos”.

Rodríguez anunció también que las instalaciones del Helicoide, en Caracas, se convertirán en un "centro social deportivo cultural para la familia policial y las comunidades aledañas".

La presidenta encargada no detalló cuándo entregaría el proyecto de amnistía al parlamento ni cuándo comenzaría la excarcelación de los detenidos en el Helicoide, cuyo número exacto se desconoce oficialmente.

El gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez comenzó en 1999 y pocos años después se desataron manifestaciones en su contra, protestas que continuaron luego de su muerte en 2013 y la llegada al poder ese mismo año de Nicolás Maduro con repetidas oleadas de violentos choques con cientos de muertos y detenidos en 2014 y 2017 en medio de una agudización de la crisis económica.

Hasta el momento, al menos 303 presos han sido excarcelados como parte de un proceso de liberación en curso, según el grupo venezolano de derechos humanos Foro Penal. "Una Amnistía General es bienvenida siempre y cuando los elementos, factores y condiciones que la compongan, incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no en un manto de impunidad y que conlleve al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política", declaró Alfredo Romero, director del Foro Penal, en X.

Sin embargo, unas 700 personas —incluyendo presos cuyas familias, temerosas, no informaron de sus detenciones al Foro Penal hasta que se anunciaron las liberaciones— permanecen encarceladas por motivos políticos, según ha declarado el grupo. El gobierno siempre ha negado la existencia de presos políticos, alegando que quienes están encarcelados han cometido delitos.

La semana pasada, la presidenta encargada declaró que 626 personas habían sido liberadas, sin especificar el plazo de las liberaciones reportadas. Las cifras del gobierno sobre las liberaciones de presos han sido recibidas con escepticismo por grupos locales de derechos humanos, así como por los familiares de los detenidos.

La liberación de los presos políticos en el país sudamericano es una demanda recurrente de grupos de derechos humanos, organismos internacionales y figuras de la oposición, incluyendo a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, quien tiene a varios aliados cercanos encarcelados.

Durante años, la oposición venezolana y los grupos de derechos humanos han afirmado que el gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia, una acusación que las autoridades han negado sistemáticamente. Numerosos familiares y defensores de derechos humanos han pedido que se anulen los cargos y las condenas de los detenidos, alegando que fueron detenidos injustamente y que se les impusieron cargos arbitrarios.

No existe una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son. Las cifras del gobierno parecen incluir liberaciones anteriores, mientras que las ONG solo contabilizan las liberaciones ocurridas desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, anunció las excarcelaciones.

Las liberaciones se anunciaron tras la captura en Caracas de Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico, los que él niega.

Con información de AFP.