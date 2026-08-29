Venezuela conservará "propiedad y soberanía" del petróleo, asegura Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela calmó las aguas este sábado al explicar que Venezuela conservará "la propiedad y la soberanía" de su petróleo tras un polémico acuerdo anunciado la víspera que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país.

El acuerdo despertó dudas en la población venezolana pese al anhelo de una recuperación económica.

El presidente Donald Trump informó el viernes que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

La presidenta Delcy Rodríguez detalló este sábado que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 "campos estratégicos" que controlará Estados Unidos con la meta de producir 1.5 millones de barriles diarios.

Venezuela recibirá 19 dólares por cada barril comercializado.

Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico", dijo la mandataria en un discurso en televisión estatal para justificar el por qué escogió "el camino de la diplomacia" con Estados Unidos.

La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo, al concretarse en medio de la fuerte presión que ejerce Washington sobre el gobierno Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el secuestro de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

"No sabemos a quién va a favorecer eso, si es a Venezuela o a ellos (Estados Unidos)", dice a la AFP Jesús Salazar, un trabajador de seguridad privada de 68 años. "Tengo mis dudas, pero hay que esperar a ver qué va a pasar", asegura.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ratificó más temprano su apoyo a la decisión.

Petróleo y pobreza

Presionada por Washington, Rodríguez impulsó en los últimos meses reformas para que los sectores del petróleo y la minería abran estas industrias, otrora celosamente controladas por el Estado, al capital privado especialmente extranjero.

A la vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la administración de Maduro.

La producción petrolera ha aumentado un 29.8 por ciento desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1.2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado.

El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.

"El aumento de producción no se verá por lo menos (en) tres, cuatro años", estima el ingeniero Oswaldo Felizzola.

Este especialista en petrolero ve con buenos ojos que Estados Unidos funja como un "garante" para las inversiones en Venezuela, que no ha logrado atraer grandes capitales en más de una década.

Si no fuese así, esos campos no serían explotados en los próximos 10 o 15 años porque Pdvsa (Petróleos de Venezuela) no tiene los recursos económicos para hacerlo", apunta Felizzola, profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Una operación de tal magnitud puede acelerar la ansiada recuperación económica en Venezuela, aún golpeada por la brutal contracción de 80 por ciento que sufrió entre 2014 y 2021.

Es la esperanza de muchos venezolanos que apenas sobreviven con un salario mínimo mensual equivalente a 0.16 dólares y bonos estatales que alcanzan hasta 240 dólares mensuales, muy lejos de los 730 dólares que cuesta la canasta alimentaria, según estimaciones privadas.

"Si quieren el petróleo de acá, de Venezuela, tienen que pagarlo al costo que está, porque no es que Venezuela les va a regalar el petróleo", sostiene Carlos Baco.

Este trabajador público de 74 años espera que con estos ingresos petroleros, la economía mejore. Su bolsillo no ha sentido el efecto del aumento de la producción en los últimos meses.

"Hasta el momento no se ha visto nada, el consumo y la comida más cara (...) suben el dólar y suben los artículos, sube todo, el transporte, todo. Esto es imposible aquí", relata.

Más dudas que certezas

Rodríguez, quien calificó como "histórico" el acuerdo, adelantó que se prevén ingresos de 204 mil millones de dólares en tributos, pero no precisó ganancias por otros conceptos como las regalías.

Los escuetos detalles compartidos por las autoridades de Venezuela y Estados Unidos impiden medir correctamente su impacto.

Para el analista Elías Ferrer, la mera existencia de las inversiones es una buena noticia, a pesar de las condiciones.

"Sin lugar a dudas esto es mejor que antes, porque antes ese petróleo no se estaba explotando, si nadie lo está explotando, nadie está pagando regalías y nadie se beneficia de eso", comenta.

Estados Unidos impone las condiciones de la negociación, pero el beneficio para Venezuela dependerá de la implementación del acuerdo.

"¿Podría ser mejor que este acuerdo? Muy probablemente sí", añade Ferrer.

"Si todo se hace bien (...) será una gran oportunidad para Venezuela de ver resurgir su sector petrolero", opina la abogada Dolores Dobarro, exviceministra venezolana de Energía.