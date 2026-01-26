El portaviones Abraham Lincoln llega a Medio Oriente en medio de tensiones con Irán

El grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln llegó a Medio Oriente, informó el lunes el mando militar de Estados Unidos, reforzando su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región mientras Irán reprimía masivas manifestaciones de protesta. Aunque el presidente estadunidense Donald Trump no avanzó en una acción militar directa contra Teherán, insistió en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”, señaló en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadunidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

Mensajes de Washington y postura de Trump

Trump dijo el lunes al medio estadunidense Axios que Washington tiene “una gran armada cerca de Irán”, aunque aseguró que Teherán está dispuesto a dialogar. “Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Han llamado en numerosas ocasiones”, afirmó.

En tanto, un alto funcionario estadunidense dijo a periodistas, durante una conferencia telefónica, que Washington está “abierto a hacer negocios” si los iraníes “quieren ponerse en contacto”.

Protestas en Irán y denuncias de represión

Las protestas que sacuden a la República Islámica de Irán comenzaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido tras la revolución de 1979.

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos informó el lunes que confirmó la muerte de casi 6 mil personas durante las manifestaciones reprimidas por las autoridades iraníes.

Trump advirtió de forma reiterada a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también llamó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales. “La ayuda está en camino”, les dijo.

Sin embargo, no ordenó ataques, tras destacar que Teherán frenó más de 800 ejecuciones debido a la presión de Washington.

Respuesta de Irán y antecedentes del despliegue

El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y aseguró que Irán tiene “confianza en sus propias capacidades”.

La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación”, dijo, en aparente referencia al USS Abraham Lincoln.

El despliegue del Grupo de Ataque del USS Abraham Lincoln al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos corresponde al reforzamiento militar ordenado por Washington en mayo de 2019, cuando el Pentágono anunció el envío del portaviones y bombarderos estratégicos B-52 tras recibir “indicaciones creíbles” de posibles amenazas iraníes contra intereses estadunidenses en la región.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Defensa de EE. UU., el grupo naval incluye:

Al menos un crucero clase Ticonderoga

Varios destructores clase Arleigh Burke

Una capacidad aérea cercana a 90 aeronaves

En cuanto a las protestas en Irán, organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado represión letal, pero no existe consenso ni confirmación independiente de una cifra de casi 6 mil muertos. Los reportes verificados para el periodo 2019-2020 hablaban de cientos de fallecidos, mientras que las cifras más altas han sido atribuidas a estimaciones no corroboradas.

