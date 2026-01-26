La humedad de Marte podría convertirse en agua para futuras misiones humanas

La humedad presente en la atmósfera de Marte podría convertirse en una fuente alternativa de agua para los humanos que, en el futuro, lleguen a habitar el planeta rojo, o al menos así lo señala una investigación reciente que analiza las distintas formas de obtener este recurso vital en un entorno tan extremo como el marciano.

El estudio, realizado por el doctor Vassilis Inglezakis, académico de la Universidad de Strathclyde, en Escocia, explica que Marte cuenta con varias fuentes potenciales de agua, entre ellas el hielo subterráneo, la humedad del suelo y el vapor de agua presente en la atmósfera, aunque todas representan oportunidades, no todas son igual de viables.

De acuerdo con la investigación, el hielo que se encuentra bajo la superficie del planeta sería la mejor solución a largo plazo. PIXABAY

De acuerdo con la investigación, el hielo que se encuentra bajo la superficie del planeta sería la mejor solución a largo plazo, sin embargo, el problema es que estos depósitos no siempre estarían cerca de los sitios donde podrían aterrizar los exploradores, lo que complica su aprovechamiento inmediato.

Ante este escenario, el doctor Inglezakis plantea que la recolección de humedad directamente del aire marciano podría funcionar como una opción alternativa o de respaldo, especialmente en zonas donde el hielo subterráneo sea inaccesible, aunque este método requiere más energía, podría ser clave para garantizar el suministro de agua en misiones prolongadas.

El artículo, publicado en la revista Advances in Space Research, compara distintas tecnologías para obtener agua en Marte. PIXABAY

El acceso al agua sería fundamental no solo para beber, sino también para producir oxígeno y combustible, lo que permitiría reducir la dependencia de envíos desde la Tierra y avanzar hacia misiones más autosuficientes.

El artículo, publicado en la revista Advances in Space Research, compara distintas tecnologías para obtener agua en Marte, evaluando su consumo de energía, su capacidad de adaptación y su utilidad en diferentes condiciones del planeta, además, propone nuevas ideas para aprovechar la humedad atmosférica como un recurso viable.

Finalmente, el investigador destaca que, aunque gran parte de Marte aún no ha sido explorada, entender qué tecnologías pueden aplicarse de manera realista será clave para el éxito de futuras misiones y para el sueño, cada vez más cercano, de establecer asentamientos humanos sostenibles en el planeta rojo.

