Gran incendio en tienda de vapers causa derrumbe y caos ferroviario en Glasgow (VIDEOS)

La tarde del domingo 8 de marzo se registró un incendio de grandes proporciones en un local comercial del centro de Glasgow, Escocia; de acuerdo con medios locales, el combate al siniestro se extendió hasta las primeras horas del lunes.

Según reportes de la agencia Reuters el fuego comenzó en una tienda de cigarrillos electrónicos (vapers), y provocó el derrumbe parcial de un edificio histórico de cuatro plantas y el cierre total de la Estación Central de Glasgow, el núcleo ferroviario más importante de Escocia.

En redes sociales circulan videos captados por los transeúntes que muestra el momento preciso en que el establecimiento comenzó a llenarse de humo negro y después vino una leve explosión que asustó a las personas que transitaban cerca.

Incluso se puede apreciar a un hombre que corre por un extintor, aunque las llamas crecen rápido y le es imposible apagarlo solo. Después se escucharon al menos dos explosiones más al interior y todo se llenó de humo.

Lo que se sabe sobre el gran incendio en Glasgow

La emergencia comenzó a las 15:46 GMT del domingo (09:46 horas del domingo, tiempo de México), cuando el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia recibió las primeras alertas de llamas en la planta baja de un edificio comercial cercano a la estación.

Lo que comenzó como un incendio localizado escaló rápidamente debido a la antigüedad de la estructura, provocando que partes del inmueble colapsaran hacia la vía pública, generando nubes de escombros y humo denso que obligaron a la evacuación inmediata de los alrededores.

Afectaciones al servicio de trenes

National Rail anunció a través de sus canales oficiales que la Estación Central de Glasgow permanecerá cerrada "hasta nuevo aviso" debido a la proximidad del edificio inestable con las líneas ferroviarias y el riesgo de nuevos derrumbes.

Pese a la oportuna intervención, la operadora informó que se espera que los cierres masivos en el servicio continúen durante todo el lunes 9 de marzo.

El combate al incendio se extendió hasta este lunes. AFP

De acuerdo con el diario local The Glasgow Times, decenas de servicios ferroviarios que conectan a la ciudad con el resto de Gran Bretaña han sido cancelados o desviados a estaciones periféricas.

Las autoridades han instado a los pasajeros a no acercarse a la zona y a consultar el estado de sus viajes en tiempo real, ya que el perímetro de seguridad establecido por los bomberos impide el acceso peatonal a las terminales principales.

Investigan a los dueños de la tienda incendiada

Aunque las investigaciones oficiales apenas comienzan, testigos y medios locales como la BBC Scotland sí confirmaron que el fuego se originó en una tienda de vapers.

La naturaleza de los productos almacenados en el local, como las baterías de litio y líquidos inflamables, pudieron haber contribuido a la rapidez con la que se propagaron las llamas y a la ferocidad del incendio inicial.

El primer ministro de Escocia, John Swinney, expresó su profunda preocupación a través de sus redes sociales:

Estoy profundamente preocupado por el incendio cerca de la estación central de Glasgow esta noche y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo de manera heroica ante esta situación", declaró el mandatario, subrayando la magnitud del desafío que enfrentan los equipos de rescate.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, según medios locales, aunque los daños materiales son incalculables. La zona permanece acordonada y el humo sigue siendo visible desde varios puntos de la ciudad.