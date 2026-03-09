FMI alerta a todos los países: "Prepárense para lo impensable" ante la crisis en Medio Oriente

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, instó este lunes a los líderes mundiales a blindar sus economías ante un panorama global que se ha vuelto "impredecible y peligroso".

Durante una conferencia magistral en Tokio, Japón, la economista búlgara dejó de lado los tecnicismos habituales para lanzar un mensaje contundente:

Piensen en lo impensable y prepárense para ello".

Esta alerta surge como respuesta directa al conflicto desatado en Medio Oriente, cuya escalada bélica ha comenzado a enviar ondas de choque a través de las cadenas de suministro y los mercados energéticos.

Según reportó la agencia Reuters, Georgieva subrayó que el entorno global ha cambiado drásticamente, obligando a los responsables políticos a abandonar la complacencia y adoptar una postura de "extrema agilidad".

Según la directora del FMI, el panorama global ha cambiado debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente REUTERS

El factor petróleo en la crisis geopolítica

Uno de los puntos más críticos del reporte de Georgieva es la correlación directa entre la violencia en Medio Oriente y el costo de vida a nivel mundial.

El FMI cuenta con una "regla de oro" que sirve como termómetro del desastre: por cada aumento del 10% en los precios del petróleo que se mantenga constante, la inflación general mundial sufre un incremento de 40 puntos básicos (0.4%).

Para el ciudadano común, estos "puntos básicos" no son simples cifras estadísticas; se traducen en un encarecimiento inmediato de los fletes, la electricidad y, por ende, el precio final de los alimentos en el supermercado.

Pero el daño no termina en los precios. Este mismo incremento en el crudo provocaría una caída de entre el 0.1% y el 0.2% en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En un momento donde muchas economías apenas se recuperan de los estragos de la pandemia y la guerra en Ucrania, este retroceso podría empujar a varias naciones hacia una recesión técnica.

Georgieva fue enfática en que la institución está recabando datos en tiempo real para evaluar la profundidad del daño, análisis que será publicado detalladamente en las próximas 'Perspectivas de la Economía Mundial' a mediados de abril.

"Centren sus esfuerzos en lo que pueden controlar", recomendó a los ministros de Finanzas, instándolos a reponer sus márgenes de maniobra fiscal y a fortalecer sus instituciones para resistir el choque inminente.

La guerra podría provocar aumento de precios en servicios y productos REUTERS

Medio Oriente, en llamas

La urgencia del FMI responde a la gravedad de los acontecimientos en la región. La guerra, que se ha expandido desde Gaza hasta involucrar ataques directos entre potencias regionales, ha puesto en jaque rutas comerciales vitales.

De acuerdo con analistas citados por Europa Press, el temor a un cierre del Estrecho de Ormuz -que es por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial- es lo que mantiene a los mercados en vilo.

La intervención de actores externos y la sofisticación del armamento utilizado en los recientes ataques han elevado el perfil de riesgo. Ya no se trata solo de una crisis humanitaria devastadora, sino de una amenaza sistémica a la estabilidad energética global.

Mientras los bombardeos continúan y las negociaciones diplomáticas parecen estancadas, el precio del barril de crudo se ha convertido en el principal indicador de la paz mundial, o la falta de ella.

De acuerdo con Reuters, los precios del crudo subieron este lunes 9 de marzo por encima de los 119 dólares por barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022.

El petróleo alcanzó precios que no se veían desde 2022. REUTERS

Con información de Europa Press y Reuters.