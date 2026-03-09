Meteorito cruza el cielo de Alemania y daña el techo de una casa (VIDEOS)

La noche del domingo 8 de marzo, un brillante meteorito cruzó los cielos de varias ciudades europeas; el espectáculo celeste fue captado por varias personas, quienes compartieron los videos en redes sociales.

Según medios de Alemania, “la luminosa bola de fuego” se pudo ver en Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Renania-Palatinado, Sarre y Baden-Wurtemberg. E informaron que los fragmentos del meteorito cayeron sobre una casa, lo cual no es común, pues estos suelen desintegrarse al cruzar la atmósfera.

Lo que se sabe del meteorito

La Organización Internacional de Meteoros informó que el avistamiento no solo se dio en Alemania, sino que también en Países Bajos, Bélgica, Francia y Luxemburgo.

El 8 de marzo de 2026, a las 17:55:02 UTC, un meteorito muy brillante iluminó el cielo vespertino sobre el oeste de Alemania y Francia. Varias estaciones de la red AllSky7 pudieron registrar este evento”, escribió el organismo en YouTube, junto a un video con las grabaciones de Karlsruhe, Bischbrunn y Herkenrath.

El evento fue captado por decenas de cámaras de seguridad, tableros de autos y teléfonos móviles, cuyos videos inundaron rápidamente las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo una intensa luz ilumina la noche por completo durante varios segundos, antes de que el objeto se fragmente en una serie de destellos más pequeños.

De acuerdo con Deutsche Welle, los fragmentos del meteorito cayeron sobre una vivienda:

El cuerpo celeste quemado quedó impactado contra el tejado de un edificio residencial en el distrito de Güls, en Coblenza. No hubo heridos”, informó la policía local; la corporación también dijo que no había riesgo después del impacto.

Por su parte, la cadena SWR informó que en el techo de la casa afectada se podía apreciar un agujero del tamaño de una pelota de fútbol, mientras que en el piso había pedazos de roca, arena y polvo, además de visibles daños en los azulejos.

¿Por qué este meteorito no se desintegró al tocar la atmósfera?

La desintegración de los meteoroides al entrar en la atmósfera es un proceso de ablación física.

Cuando un objeto viaja a velocidades hipersónicas (entre 11 y 72 km/s), comprime violentamente el aire frente a él, creando una onda de choque que genera temperaturas de hasta 2000°C. Este calor extremo vaporiza las capas externas de la roca, creando la estela luminosa o bólido.

Según la NASA, la mayoría de los objetos se fragmentan debido a la presión dinámica: la fuerza del aire golpeando la cara frontal es tan superior a la resistencia estructural de la roca que esta estalla en pedazos más pequeños que se consumen antes de tocar suelo.

El éxito de un meteorito para llegar a la superficie depende de tres factores críticos detallados por la Planetary Society:

Composición : Los meteoritos metálicos (hierro y níquel) son más densos y resistentes que los rocosos, soportando mejor el estrés térmico.

Ángulo de entrada: Una entrada más vertical reduce el tiempo de exposición al calor extremo en las capas densas de la atmósfera.

Masa inicial: Si el objeto es lo suficientemente grande (como el tamaño de una toronja al final), el núcleo permanece frío mientras el exterior se quema, permitiendo que la masa residual impacte la Tierra.