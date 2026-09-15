Trump prepara venta de 40 mil bombas de una tonelada altamente destructivas a Israel

El diario The Washington Post informó este martes que la administración Trump prepara la mayor venta de armas hasta ahora a Israel, que incluye 40 mil bombas de cerca de una tonelada de peso, cada una con capacidad de lanzar fragmentos de metal en todas direcciones a lo largo de miles de pies, atravesar metal y hormigón grueso y, a menudo, crear grandes cráteres en la tierra.

El paquete de dos mil 800 millones de dólares, que se compraría con dinero de los contribuyentes estadunidenses”, reportó el diario.

La venta, que ya ha sido notificada en comités del congreso, ha sido propuesta surgen en momentos en que “las frustraciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han creado una tensión sin precedentes en la relación entre Estados Unidos e Israel”.

Dijo que “Israel ha empleado bombas de dos mil libras en cientos de ocasiones en Gaza y el Líbano, con un papel importante en el número de muertos en esos conflictos”, en que la mayoría de las bajas son civiles.

A los israelís “les gusta usarlos mucho cuando intentan atacar cualquier edificio”, dijo Trevor Ball, ex técnico en desactivación de artefactos explosivos del ejército estadunidense. “

Si Hezbolá o quien sea está en un edificio, un MK-84 derribará todo el edificio”

Fue “es la única munición que la administración del presidente Joe Biden dejó de enviar a Israel durante la guerra de Gaza por preocupación por el asesinato de civiles palestinos”.

Hora, “dada la forma en que Israel llevó a cabo su guerra aérea en Gaza y, hasta cierto punto, en el sur del Líbano, existen preocupaciones reales sobre cómo se utilizarían esas armas en zonas densamente pobladas”, dijo Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group.

Dijo que “para empezar, eso supone que Israel tendría objetivos militares válidos, porque existen preocupaciones sobre lo que Israel considera objetivos militares válidos”