Evacúan a 3 enfermos del crucero con brote de hantavirus; riesgo, aún bajo: OMS

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas ahora a Países Bajos, luego que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes que puede transmitirse entre humanos.

Los tres casos sospechosos a bordo del crucero MV Hondius, foco de hantavirus, "acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en X.

Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

Tres personas —una pareja de neerlandeses y una alemana que viajaron a bordo del MV Hondius— murieron desde el inicio del crucero, según la OMS.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo. Otro más está hospitalizado en Zúrich, en Suiza, además de los tres casos que deben ser evacuados desde Cabo Verde rumbo a Países Bajos.

Foto: AFP.

Riesgo sigue siendo bajo para la población Mundial

El riesgo para la salud pública mundial de la aparición de un foco de hantavirus a bordo del crucero neerlandés MV Hondius "sigue siendo bajo", estimó el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esta fase, el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo", escribió en X Tedros Adhanom Ghebreyesus, y precisó que "la OMS continúa colaborando con los operadores del barco para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación, y trabaja con los países para garantizar un seguimiento médico adecuado y una evacuación si fuera necesario".

La cepa Andes, identificada en Sudáfrica

El barco cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África.

La cepa de hantavirus detectada en uno de los pasajeros del crucero evacuado en Sudáfrica es la conocida como virus Andes, transmisible entre humanos, declaró el miércoles el ministro de Salud sudafricano.

Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes", declaró el ministro Aaron Motsoaledi ante una comisión parlamentaria. "Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.

El Hospital Universitario de Ginebra confirmó haber identificado esta cepa.

Caso del pasajero enfermo por hantavirus en Zúrich no se había mencionado

El caso del pasajero enfermo por hantavirus en Zúrich no se había mencionado hasta ahora, anunció el miércoles el Ministerio de Salud suizo. "Este hombre y su esposa regresaban de un viaje a América del Sur a finales de abril", precisó.

El crucero de bandera neerlandesa, que el domingo fondeó cerca del puerto de Praia, capital de Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, incluyendo un argentino y un guatemalteco.

Las personas que fueron evacuadas hoy

Los evacuados de este miércoles son dos tripulantes enfermos y una persona considerada contacto estrecho. Según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde, "los tres se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático", precisó.

Ambulancias y un barco ambulancia estaban posicionados en el puerto de Praia el miércoles por la mañana, constataron periodistas de la AFP.

La infección por hantavirus se transmite a través de roedores infectados, que secretan el virus por la saliva, orina y excrementos y puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Con rumbo a Canarias, MV Hondius llegará en los próximos 4 días

Después de estas primeras evacuaciones, el MV Hondius pondrá rumbo a las islas Canarias, donde llegará en un plazo de "3 a 4 días", anunció el Ministerio de Sanidad español tarde en la noche del martes.

Su puerto de llegada será Tenerife, según la televisión pública española (RTVE), que cita fuentes del propio Ministerio de Sanidad español.

El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró sin embargo este miércoles su oposición a la evacuación de enfermos hacia el archipiélago, y lamentó la falta de comunicación por parte del gobierno central en Madrid.

El Ministerio de Sanidad español explicó la noche del martes que había "aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave".

Sin embargo, ese vuelo que debía evacuar al médico del barco a Canarias "se canceló", indicó a la AFP una fuente cercana a la presidencia de la región española.

Lo que el gobierno de Canarias lamenta es que no haya información suficiente para saber si hay riesgos a los que tienes que enfrentar", agregó la fuente, que afirmó desconocer el motivo de la cancelación del vuelo.

Rastrean cadena de contagio

La OMS abrió además una investigación para encontrar a los pasajeros del vuelo de la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo, en que viajó la pasajera neerlandesa enferma y luego fallecida en Sudáfrica.

La OMS cree que uno o varios primeros casos "se infectaron fuera del barco" por el virus, y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas, dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de prevención y preparación para epidemias y pandemias de la OMS.

La autoridad sanitaria de la provincia argentina de Tierra del Fuego indicó que el MV Hondius había sido sometido a los controles de rigor antes de zarpar de Ushuaia, y consideró "improbable" que la enfermedad se hubiera contraído allí.

*mcam