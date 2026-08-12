Trump Media acumula 238 millones de dólares en pérdidas; piensan cobrar por los mensajes de Trump

La empresa de medios del presidente estadounidense Donald Trump enfrenta nuevas dificultades financieras mientras intenta encontrar un modelo de negocio que le permita dejar atrás las pérdidas. Trump Media & Technology Group (TMTG), matriz de Truth Social, reportó una pérdida neta de 238.1 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 20 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

El resultado contrasta con los ingresos obtenidos por la compañía: apenas 1.7 millones de dólares, aunque representaron un aumento de 89% respecto al mismo trimestre de 2025. La empresa explicó que buena parte de la pérdida no correspondió a salidas de efectivo, sino principalmente a la disminución en el valor de activos digitales y otros instrumentos financieros.

De acuerdo con TMTG, las pérdidas no realizadas relacionadas con activos digitales, activos digitales pignorados y valores participativos ascendieron a 190.4 millones de dólares. La compañía también registró 11.7 millones de dólares en intereses devengados y 8.1 millones en compensaciones basadas en acciones.

La situación ha llevado a la empresa a replantear parte de la estrategia que había desarrollado para diversificarse más allá de las redes sociales. En los últimos meses había incursionado en áreas como criptomonedas, apuestas, servicios financieros y energía nuclear. Ahora, su dirección busca concentrarse nuevamente en Truth Social y en negocios vinculados con la explotación comercial de los contenidos publicados en la plataforma.

Convertir los mensajes de Trump en dinero

La principal apuesta es Truth API, un servicio lanzado el 1 de agosto que ofrece a clientes institucionales acceso de baja latencia a publicaciones de algunas de las cuentas más relevantes de Truth Social, incluida la de Trump. La propuesta resulta especialmente atractiva para firmas de negociación de alta frecuencia, debido a que los mensajes del presidente pueden provocar movimientos inmediatos en mercados financieros.

Según el director ejecutivo interino de Trump Media, Kevin McGurn, más de diez clientes institucionales ya contrataron el servicio. Las tarifas se sitúan entre 60 mil y 100 mil dólares mensuales, lo que puede representar hasta 1.2 millones de dólares anuales por cliente en el nivel más alto.

La estrategia, sin embargo, plantea cuestionamientos. El servicio permite pagar por recibir antes que otros usuarios información que puede tener consecuencias sobre los mercados, particularmente cuando se trata de anuncios del propio presidente estadounidense sobre aranceles, política exterior o economía.

Trump Media sostiene que se trata de un servicio de datos empresariales basado en publicaciones que son públicas, mientras sus críticos cuestionan la posibilidad de que una compañía vinculada directamente con el presidente obtenga ingresos de la ventaja temporal sobre sus mensajes.

El futuro de la empresa también está ligado a la permanencia de Trump como figura central de Truth Social. Actualmente, el presidente es por amplio margen el usuario más seguido de la plataforma, por lo que existe una incógnita evidente: qué ocurrirá con el valor comercial de sus publicaciones cuando abandone la Casa Blanca.

TMTG mantiene además su proyecto de fusión con TAE Technologies, compañía dedicada al desarrollo de fusión nuclear, una tecnología que todavía no tiene explotación comercial a gran escala. La empresa afirma que su balance, con alrededor de 2 mil millones de dólares en activos, le permite continuar financiando sus planes. Pese a ello, los inversionistas siguen mostrando cautela.

Las acciones de Trump Media han sufrido una fuerte caída desde su debut bursátil en 2024 y el lunes volvieron a retroceder, alrededor de 8%, hasta los 9.39 dólares por título, según los datos proporcionados en el reporte.