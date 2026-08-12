Israel ha asesinado a 300 niños palestinos desde el inicio del alto al fuego: UNICEF

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) elevó a 300 el número de niños y niñas muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor, en octubre de 2025, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. La cifra equivale a un promedio de un menor muerto cada día, pese a la tregua que buscaba detener las hostilidades.

Israel ha continuado realizando ataques esporádicos en Gaza durante los meses posteriores al inicio del alto el fuego, provocando nuevas víctimas entre la población palestina. Las autoridades israelíes, por su parte, han acusado a Hamás de incumplir el acuerdo.

Las autoridades locales gazatíes señalan que más de mil 250 personas han muerto durante los casi 10 meses transcurridos desde la entrada en vigor de la tregua. Ante esta situación, Unicef reclamó a todas las partes cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional y garantizar una protección efectiva para los menores.

Es un alto el fuego que deja como promedio un niño muerto cada uno y que todos los días está perjudicando a los menores", lamentó el director regional de Unicef para Oriente Próximo y África del Norte, Edouard Beigbeder, en un comunicado.

El organismo también advirtió que cientos de niños permanecen en Gaza en condiciones extremadamente difíciles, incluidos menores que sufren heridas graves y continúan esperando el fin de la violencia.

Un alto el fuego que no ha detenido la muerte de niños en Gaza

Alto el fuego no para la muerte de niños en Gaza

Beigbeder destacó los últimos anuncios relacionados con la puesta en marcha de una nueva fase del plan promovido por Estados Unidos para terminar con las hostilidades y ampliar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

"Esto ofrece nuevas esperanzas y la oportunidad de detener por fin la muerte de niños", expresó el director regional de Unicef para Oriente Próximo y África del Norte, Edouard Beigbeder.

Sin embargo, la organización insistió en que los compromisos políticos deben convertirse en medidas concretas que permitan detener los ataques y proteger a la población infantil.

Unicef pidió que se garantice el acceso de los menores a servicios sanitarios, educación, agua potable, alimentos y otros bienes esenciales. También reclamó que la ayuda humanitaria pueda llegar de manera segura, rápida y sin obstáculos a las personas que permanecen en Gaza.

La dimensión de la tragedia aparece también en los testimonios de las familias que han perdido a sus hijos durante los ataques israelíes. La oficina de la emisora japonesa NHK en Gaza entrevistó a una mujer cuya hija de nueve años murió mientras ambas se refugiaban dentro de una tienda de campaña.

Según relató la madre, una bala atravesó su propia mano y posteriormente alcanzó el pecho de la niña. La familia cree que el disparo ocurrió durante un ataque con un dron.

Ella estaba simplemente sentada dentro de nuestra tienda", relató la madre. "¿Por qué tuvo que morir?"

La mujer explicó que continúa viviendo con una profunda sensación de pérdida y que observar las pertenencias de su hija hace que reviva los recuerdos que compartieron.

Su testimonio se suma a la cifra documentada por Unicef y muestra el impacto que los ataques israelíes continúan teniendo sobre las familias palestinas, incluso durante un periodo que formalmente debía estar marcado por el alto el fuego.

La madre aseguró además que la muerte de su hija no constituye un caso aislado y denunció que otros menores siguen muriendo en Gaza.

"Todos los días mueren niños como mi hija", afirmó la mujer, quien resumió la demanda de la población gazatí ante la persistencia de los ataques: "un alto el fuego de verdad".

Para Unicef, detener la muerte de los menores requiere que los acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones inmediatas y que todas las partes respeten las obligaciones internacionales destinadas a proteger a los niños. Mientras tanto, cientos de menores permanecen heridos, desplazados o privados de servicios esenciales en un territorio donde la violencia aún no ha terminado.