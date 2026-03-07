Trump asegura que Cuba está en “sus últimos momentos” y confirma negociaciones con La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba se encuentra en sus “últimos momentos de vida” como sistema político y confirmó que su gobierno ya mantiene negociaciones directas con La Habana, durante la cumbre del Escudo de las Américas, celebrada este sábado en Doral, Miami, con la participación de una docena de líderes latinoamericanos de derecha.

En su intervención, el mandatario sostuvo que el gobierno cubano está interesado en alcanzar un acuerdo con Washington ante el deterioro de su situación económica y energética. “Quieren llegar a un acuerdo”, afirmó Trump, quien señaló que él mismo y el secretario de Estado, Marco Rubio, participan directamente en las conversaciones con las autoridades de la isla.

El presidente estadounidense argumentó que el régimen cubano enfrenta una fase crítica tras perder el respaldo económico que recibía de Venezuela, especialmente en el suministro de petróleo.

Trump habló del gobierno cubano. AFP

Según explicó, la interrupción de esos envíos ha agravado la crisis energética que atraviesa el país caribeño, donde se han multiplicado los apagones y las dificultades económicas para la población.

Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo”

declaró Trump ante los líderes reunidos en la cumbre. No obstante, añadió que el país podría tener “una gran vida nueva” si logra concretarse un cambio político.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de fuerte presión económica sobre la isla. Desde el 9 de enero no ha llegado ningún petrolero a puertos cubanos, tras la suspensión de suministros desde Venezuela. Esta situación ha profundizado la crisis económica que ya afectaba al país y ha generado serias dificultades en la generación eléctrica.

Trump también afirmó que alcanzar un acuerdo con Cuba podría resultar relativamente sencillo.

Durante 50 años he escuchado hablar de Cuba. Desde que era un niño pequeño oía sobre el tema”, señaló el mandatario, quien expresó su expectativa de que pronto se produzca “un gran cambio” en la isla

Las declaraciones sobre Cuba se produjeron en el marco de la primera cumbre del Escudo de las Américas, una nueva alianza impulsada por Washington que agrupa a 13 gobiernos del continente con afinidad política hacia la derecha. El bloque busca fortalecer la cooperación regional en seguridad, economía y política exterior bajo liderazgo estadounidense.

Durante el encuentro, Trump anunció además la creación de la Coalición Contra los Carteles en América (CCCA), una coalición militar regional destinada a combatir a los carteles del narcotráfico. El mandatario defendió el uso del poder militar como herramienta principal para enfrentar a estas organizaciones criminales.

En la reunión participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry Tito Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El Escudo de las Américas forma parte de la estrategia geopolítica de la Casa Blanca conocida como “doctrina Donroe”, una reinterpretación del histórico principio de “América para los americanos”.

Esta política plantea que el continente debe convertirse en la principal prioridad de la política exterior estadounidense, reforzando alianzas con gobiernos afines y reduciendo la influencia de potencias como China en la región.

A pesar de la relevancia del encuentro, Trump abandonó la cumbre poco después de su discurso para viajar a la base aérea de Dover, en Delaware, donde participó en la ceremonia de recepción de los cuerpos de soldados estadounidenses fallecidos tras un ataque con misil atribuido a Irán.

Antes de marcharse, el presidente protagonizó un momento polémico al bromear sobre el idioma español.

Al explicar que Marco Rubio continuaría como anfitrión del evento, comentó que el secretario de Estado tenía una ventaja sobre él por dominar el idioma. “Yo no voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, afirmó entre risas ante los asistentes.