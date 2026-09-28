China y EU acuerdan recortes arancelarios en productos por valor de 60,000 millones de dólares

China y Estados Unidos han acordado reducir los aranceles impuestos a productos importados entre ambos países por un valor de 60,000 millones de dólares, en una amplia gama de artículos que van desde el maíz estadounidense hasta los cosméticos, y desde los electrodomésticos chinos hasta los juguetes.

En el marco de la Junta de Comercio entre Estados Unidos y China, ambos países han recomendado cada uno 30,000 millones de dólares en comercio de productos no sensibles para que se les aplique un régimen arancelario más favorable, declaró el domingo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

Para Estados Unidos, esto supuso "desbloquear un mejor acceso al mercado" para alrededor del 30% de las exportaciones estadounidenses a China, señaló.

La reducción recíproca de aranceles, así como la prórroga de la tregua comercial, fueron algunos de los principales resultados de la segunda cumbre de este año entre el presidente Xi Jinping y el presidente de EU, Donald Trump, celebrada en Washington la semana pasada.

Una de las dos listas facilitadas por la Casa Blanca reveló que China tenía previsto reducir los aranceles sobre diversos productos agrícolas estadounidenses, entre ellos el maíz, el trigo, el sorgo, la carne, los productos lácteos, los aceites vegetales y las harinas. No se incluye la soja .

Pekín también tratará de reducir los aranceles sobre el pescado y el marisco, los troncos y los productos de madera, los cosméticos y los productos sanitarios procedentes de EU.

En otra lista figuraban los recortes arancelarios recíprocos de Washington para pequeños electrodomésticos chinos, como cafeteras y tostadoras, vajillas, mantas y ropa de cama.

Las listas también incluyen flores artificiales, juguetes, fuegos artificiales, luces para árboles de Navidad y otros adornos festivos, así como sillas de auto para niños.

PRORROGA DE LA TREGUA COMERCIAL

El Ministerio de Comercio de China dijo el lunes que una prórroga de dos meses de la tregua comercial con Estados Unidos, hasta el 10 de enero, daría margen a ambas partes para evaluar su acuerdo actual destinado a resolver cuestiones económicas y comerciales, al tiempo que se estudia cómo avanzar en esos frentes.

La prórroga también proporciona un "entorno político relativamente estable y predecible" para la cooperación entre empresas y la continuación de debates activos.

Ambas partes mantendrán conversaciones periódicas sobre posibles oportunidades y barreras de inversión, mejorando la transparencia y la previsibilidad de las políticas, y respondiendo a las preocupaciones de las empresas, indicó el ministerio.

Las acciones caían bruscamente en China el lunes, ya que los inversores disponían de pocos detalles concretos que los animaban tras la cumbre de líderes y mientras resurgían las tensiones subyacentes. Las acciones tecnológicas bajan debido a una iniciativa de los dos principales partidos políticos estadounidenses para prohibir los componentes chinos en los centros de datos, y el índice de referencia de valores de primera línea .CSI300 retrocedía más de un 2%, hasta alcanzar su mínimo en un año.

AGRICULTURA Y CARBÓN

La selección de productos parece diseñada para ayudar a China a cumplir lo que, según la Casa Blanca, es un compromiso de 17,000 millones de dólares para la compra de productos agrícolas. China ya ha reanudado la compra a gran escala de soja estadounidense en el marco de un acuerdo alcanzado el año pasado para adquirir 25 millones de toneladas métricas al año.

Ambos países crearán un grupo de trabajo sobre agricultura en el marco del consejo comercial, que celebrará su primera reunión antes de que termine el año para debatir el acceso recíproco al mercado y la regulación de los productos agrícolas, informó el Ministerio de Comercio de China.

La cumbre presidencial también dio lugar a un acuerdo para que China importe 10 millones de toneladas métricas de carbono al año desde Estados Unidos en 2027 y 2028, según se desprende del comunicado de la Casa Blanca. Esa cantidad equivale aproximadamente al 2% de las importaciones anuales de carbón de China.

El gas natural licuado y el petróleo no figuraban en la lista.

"La importación de carbón estadounidense no solo supone un complemento beneficioso para el mercado nacional del carbón de China, sino que también aporta ingresos económicos estables y empleo al sector del carbón de Estados Unidos", dijo el ministerio chino.

IA, EMPRESAS FINANCIERAS Y VUELOS DIRECTOS

En materia de inteligencia artificial, ambas partes han acordado un canal de comunicación para incidentes y mantendrán un diálogo de seguimiento antes de diciembre.

China también examinará y aprobará a entidades de servicios financieros extranjeros, incluidas aquellas con capital estadounidense, para que operen y abran sucursales en China.

Asimismo, se mantendrá la comunicación sobre el aumento de los vuelos entre China y Estados Unidos, según el comunicado del ministerio.