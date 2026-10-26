Trump califica de "amañadas" las elecciones tras histórico triunfo de Lula

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que las elecciones en Brasil fueron "amañadas", después de la reelección del izquierdista Lula frente al conservador Flávio Bolsonaro, quien desconoce el resultado.

Luiz Inácio Lula da Silva, que el martes cumple 81 años, remontó contra todo pronóstico la elección tras perder el primer turno y mantuvo a Brasil como gran bastión de la izquierda en una región que gira mayoritariamente hacia la derecha.

Superó por casi cuatro puntos al senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

"Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección manipulada... Se veía tan corrupta, tan terrible", dijo el republicano a periodistas en Washington.

Dirigentes mundiales saludaron este lunes la histórica reelección para un cuarto mandato de Lula, incluidos aliados de Trump en América Latina, como los presidentes de Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia.

Flávio Bolsonaro dijo el domingo que pedirá la anulación de los comicios y denunció una "ruptura total de la isonomía entre brasileños" luego de que un juez del supremo extendiera por dos horas la jornada electoral.

Esa extensión se produjo después de que Lula denunció problemas en el transporte público que dificultaron la votación y también por una petición del senador por "intensas lluvias".

"Resistir al caos"

En un video en redes sociales, Flávio Bolsonaro dijo el lunes que pedirá la anulación de la candidatura de Lula a la vez que aseguró que liderará la oposición al gobierno del izquierdista.

"Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Logramos formar mayoría en el Senado y en la Cámara. Fue una victoria que ustedes le dieron a Brasil", dijo en alusión a que la derecha reforzó su mayoría en el parlamento para el próximo mandato.

La negación de los resultados recuerda la reacción de su padre en 2022. Jair Bolsonaro nunca reconoció su derrota ante Lula en el balotaje de ese año. Más tarde fue condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista.

El presidente del tribunal electoral, Kassio Nunes Marques, un magistrado del Supremo nombrado por Bolsonaro, celebró las "elecciones exitosas" y afirmó que la extensión del horario de votación no afectó el resultado, aunque sí generó dificultades.

Flávio Bolsonaro denunció además el lunes que se le prohibió salir del país.

Por decisión de un juez de la corte suprema, "fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país", dijo.

La policía brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por supuesta corrupción en relación con la financiación del biopic "Dark Horse" sobre su padre, aún no estrenado.

Según Bolsonaro, la orden judicial fue motivada por un comentario de su hermano Eduardo, radicado en Estados Unidos, y negó cualquier intención de dejar el país.

Este, que ha presionado a la administración Trump en favor de los intereses políticos de su familia en Brasil, dijo en un pódcast estadounidense dos días antes de las elecciones: "Si mi hermano no gana, soy favorable a que se vaya del país", dijo, al citar las investigaciones en su contra.

Diferencia "considerable"

En su séptima contienda presidencial, Lula obtuvo más de 64 millones de votos, una cifra jamás registrada en Brasil. Superó en 4,4 millones de votos a Flávio Bolsonaro.

Para el politólogo Oliver Stuenkel, "la diferencia de votos fue bastante considerable", por lo que "será muy difícil" para el candidato conservador "convencer a los votantes de que el resultado se debe a un fraude electoral".

Lula venció a Jair Bolsonaro hace cuatro años por una diferencia de apenas 1,8 puntos porcentuales, equivalente a 2,1 millones de votos.

Bolsonaristas lideraron un movimiento golpista que asaltó las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y la Presidencia en Brasilia en enero de 2023.

"Interferencia"

Aliado de la familia Bolsonaro, Trump dijo que "las elecciones tienen que ser indiscutibles y a mí me pareció que (la de Brasil) se veía muy mal".

Pero se mostró evasivo cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida al respecto.

"Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos".

Lula lo acusó durante la campaña de intentar entrometerse en la elección y cargó contra la empresa estadounidense Meta, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, de "interferencia" a favor de Bolsonaro.