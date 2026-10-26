Presentan nuevos cargos contra James Comey, exjefe del FBI crítico de Trump

El exdirector del FBI James Comey fue acusado por la presunta filtración de información de defensa nacional, en el que es el tercer caso penal en contra del exfuncionario y crítico declarado del presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia acusa a Comey, de 65 años, de comunicar información en octubre de 2016, cuando era director del FBI, a una "persona que no tenía derecho a recibirla", según documentos judiciales revelados el lunes.

Comey fue acusado en septiembre del año pasado de hacer declaraciones falsas al Congreso pero un juez federal descartó el caso.

En abril, Comey fue de nuevo acusado por una presunta amenaza a la vida de Trump por medio de una publicación en Instagram.

En el sistema penal federal de Estados Unidos, la divulgación no autorizada de información de defensa nacional está tipificada dentro de la Ley de Espionaje (Espionage Act).

Esta normativa prohíbe a cualquier funcionario o persona con acceso a material clasificado retener, comunicar o transmitir documentos o datos sensibles a receptores no acreditados.

Por su naturaleza, las acusaciones formuladas bajo esta ley requieren la intervención de fiscales de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y conllevan procedimientos estrictos para el manejo de pruebas reservadas en tribunales federales.