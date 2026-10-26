Marco Rubio pide un cambio “muy drástico” en Cuba y menciona a la CIA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba necesita “un cambio muy drástico” y volvió a dirigir un mensaje a los ciudadanos de la isla para que aprovechen el actual escenario político y económico para impulsar transformaciones. Sus declaraciones se producen en medio del endurecimiento de la presión de Washington sobre el Gobierno cubano.

Creemos que Cuba necesita un cambio muy drástico, y lo dejaré ahí”, declaró Rubio este lunes durante una teleconferencia con periodistas, sin ofrecer detalles sobre las medidas que contempla la Administración estadounidense.

Las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense se conocen pocos días después de que invitara a los cubanos a establecer contacto de manera discreta con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), un llamado que elevó la tensión política entre ambos países.

Rubio invita a los cubanos a buscar un cambio en la isla

El viernes pasado, Rubio publicó un mensaje dirigido a quienes, según dijo, buscan impulsar cambios en Cuba. En él, vinculó la posibilidad de una transformación política con el descontento por la situación interna del país.

A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba, este es el momento”, escribió el secretario de Estado.

En el mismo mensaje, agregó: “Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”.

La referencia explícita a la agencia de inteligencia estadounidense marcó el tono de la declaración y abrió interrogantes sobre el alcance de la iniciativa. Sin embargo, Rubio no detalló públicamente qué tipo de colaboración plantea ni qué acciones concretas podría implicar.

El secretario de Estado evita explicar por qué menciona a la CIA

Cuestionado sobre por qué invitaba a los ciudadanos cubanos a contactar a la CIA en lugar de promover acciones pacíficas, Rubio evitó ampliar su respuesta.

No puedo contestar a eso”, replicó ante los periodistas.

El funcionario también marcó una diferencia entre la situación cubana y la de Venezuela, otro país de la región que ha estado en el centro de la política exterior de Washington.

Cuba es un caso muy diferente de Venezuela, y no diré más”, añadió, sin precisar cuáles son las diferencias a las que se refería.

La presión de Estados Unidos aumenta en medio de la crisis cubana

Las declaraciones de Rubio se producen mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre Cuba, que atraviesa una profunda crisis económica. La relación bilateral permanece marcada por décadas de confrontación política, sanciones estadounidenses y desacuerdos sobre el sistema de gobierno de la isla.

El escenario regional también se ha visto afectado por los acontecimientos en Venezuela. De acuerdo con la información proporcionada, Washington incrementó la presión sobre La Habana después de la caída de Nicolás Maduro, considerado uno de los principales aliados del Gobierno cubano en América Latina.

La referencia de Rubio a Venezuela refuerza la atención sobre el rumbo que podría tomar la política estadounidense hacia Cuba, aunque el secretario de Estado no anunció nuevas medidas durante sus declaraciones del lunes.

Trump vuelve a amenazar con una demostración de fuerza frente a Cuba

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado públicamente su intención de aumentar la presión sobre el Gobierno cubano. En distintas ocasiones ha hablado de la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de la isla.

El viernes, durante un acto electoral en Florida, Trump planteó que los buques militares estadounidenses desplegados en Oriente Medio podrían hacer una parada frente a las costas cubanas al regresar.

Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato”, afirmó el mandatario republicano.

La declaración combina una referencia al despliegue militar con una alusión directa al secretario de Estado, pero no constituye por sí misma un anuncio formal de una operación militar.

Por ahora, las declaraciones públicas de Rubio y Trump mantienen a Cuba en el centro de la agenda de Washington. Mientras el secretario de Estado habla de un cambio “muy drástico” y promueve una colaboración discreta con la CIA, la Administración estadounidense no ha detallado en estos mensajes qué medidas concretas adoptará para alcanzar ese objetivo.