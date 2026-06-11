Trump anuncia ataque “con mucha dureza esta noche” contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país atacará a Irán “con mucha dureza esta noche” y que pronto tomará el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas del país.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de la infraestructura petrolera”, afirmó el mandatario.

Trump vinculó la ofensiva con el derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz, atribuido a fuerzas iraníes. “Vamos a atacarlos, a atacarlos con mucha dureza”, dijo a periodistas, reiterando que la acción militar se produciría durante la noche.

El presidente añadió que Estados Unidos busca un acuerdo de paz “significativo y que funcione”, y aseguró que Irán ya aceptó no obtener armas nucleares, aunque el pacto aún debe ser firmado.

Trump advierte que Irán “pagará las consecuencias” por retrasar negociaciones

Donald Trump afirmó el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora “pagará las consecuencias”, tras un nuevo intercambio de ataques entre Washington y Teherán en la región.

“Irán es todo palabrería y nada de hechos. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido fantástico para ellos, ¡¡¡ahora pagarán las consecuencias!!!”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

En una entrevista con Fox News, el mandatario adelantó que estaba a punto de ordenar nuevos ataques contra centrales eléctricas y puentes en Irán si el gobierno persa no acepta firmar un acuerdo.

Con información de Reuters.