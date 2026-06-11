Estados Unidos deshabilita petrolero en el Golfo de Omán en nueva escalada contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que fuerzas estadounidenses atacaron y dejaron fuera de servicio al petrolero comercial M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, cuando intentaba transportar crudo iraní en violación del bloqueo marítimo impuesto a los puertos de Irán.

Según el comunicado difundido en X, el ataque ocurrió a las 23:20 horas del este del 10 de junio en el Golfo de Omán. Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del buque, después de que la tripulación desestimara repetidamente las órdenes de las fuerzas estadounidenses.

Tercer buque deshabilitado en una semana

El Centcom precisó que este es el tercer petrolero comercial deshabilitado en siete días. Los incidentes previos incluyeron la inutilización de los buques M/T Marivex y M/T Settebello, ambos bajo bandera de Palaos. El Marivex fue interceptado el lunes cuando intentaba ingresar a un puerto iraní, mientras que el Settebello fue deshabilitado el martes al detectarse que transportaba petróleo de Irán.

Desde el inicio del bloqueo, el 13 de abril, Estados Unidos ha deshabilitado nueve barcos, redirigido 135 y permitido el paso de 42 embarcaciones con ayuda humanitaria, según datos oficiales. El Centcom subrayó que el bloqueo se aplica “de manera imparcial” a navíos de todas las nacionalidades que entren o salgan de puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Escalada militar y amenazas de Irán

Tras el ataque, el régimen iraní advirtió que convertirá Medio Oriente en un “infierno” para Estados Unidos si continúan las operaciones contra su infraestructura petrolera.

El comunicado del Centcom enfatizó que la prioridad del bloqueo es impedir la exportación e importación de petróleo iraní, mientras se garantiza el paso de embarcaciones con fines humanitarios.

En paralelo, el presidente Donald Trump reveló un operativo secreto de la Marina estadounidense para mover 100 millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz y anunció que este jueves Estados Unidos atacará a Irán “con mucha fuerza”, incluyendo la toma de la isla de Kharg, uno de los puntos estratégicos de la infraestructura petrolera iraní.