"Profunda preocupación": Alerta en Inglaterra tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros

Un tren de la compañía Southern Rail, que cubría la ruta entre Haywards Heath y Lewes dentro del corredor Brighton-Londres, descarriló este jueves en la región de Sussex Este, al sur de Inglaterra.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas, aunque imágenes difundidas en redes sociales muestran vagones volcados y vías dañadas, con pasajeros intentando salir por sus propios medios.

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, expresó su “profunda preocupación” por lo sucedido y aseguró que el Gobierno está proporcionando todos los recursos necesarios para asistir a los pasajeros. En paralelo, equipos de paramédicos, policías y bomberos se encuentran en el lugar trabajando de manera coordinada.

La secretaria general del Sindicato de Transportes, Maryam Eslamdoust, advirtió que “hay muchos pasajeros involucrados”, por lo que la prioridad absoluta es su auxilio.

El accidente ha provocado la suspensión de varias líneas de Southern Rail y retrasos significativos en otras. La ruta afectada es una de las más concurridas durante el verano, debido a la cercanía de Brighton, destino turístico de alta demanda, con trenes cada media hora.