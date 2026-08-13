Mexicano vinculado al Cártel de Sinaloa es condenado por tráfico de fentanilo en Estados Unidos
Un mexicano vinculado al Cártel de Sinaloa fue condenado en Carolina del Norte a 12 años de prisión por traficar más de 133,000 pastillas con fentanilo; tras cumplir su sentencia será deportado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Omar Antonio Jaramillo-Meza, de 24 años, migrante indocumentado mexicano con vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a 12 años de prisión por traficar más de 133 000 pastillas falsificadas con fentanilo. Tras cumplir su condena, será deportado.
El fiscal federal Russ Ferguson señaló que Jaramillo-Meza coordinó el tráfico de miles de dosis letales hacia Carolina del Norte:
Las organizaciones criminales transnacionales que alimentan la devastación causada por el fentanilo pueden operar más allá de nuestras fronteras, pero sus consecuencias mortales se sienten en nuestras comunidades. Por eso, no nos detendremos en la frontera para poner fin a la epidemia de fentanilo”
De acuerdo con documentos judiciales, Jaramillo-Meza, conocido como “El Moro”, fue identificado por un informante confidencial de la DEA como proveedor de grandes cantidades de narcóticos.
Entre 2022 y 2023, las autoridades interceptaron envíos de 80,000 pastillas azules “M-30” con fentanilo en Charlotte; 20,000 pastillas en el condado de Cleveland y 30,000 pastillas en Nueva York. En total, se le atribuye el tráfico de más de 15 kilogramos de fentanilo en pastillas.
El agente especial Jae W. Chung, de la DEA en Atlanta, destacó: