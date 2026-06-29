Tiroteo en Stade, Alemania, deja cinco muertos y varios heridos

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas este lunes durante un tiroteo en un centro de asistencia para jóvenes ubicado en la ciudad de Stade, en el estado federado de Baja Sajonia, al norte de Alemania.

La Policía alemana confirmó la detención de dos personas, entre ellas el presunto autor de los disparos, mientras mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias, el móvil del ataque y la relación entre los sospechosos y las víctimas.

Las autoridades aseguraron que, tras la intervención policial, ya no existe peligro para la población.

El ataque se produjo en un centro de ayuda para jóvenes situado en la calle Dankersstrasse, en el sur de la ciudad de Stade, una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes localizada al oeste de Hamburgo.

Según la información oficial disponible, los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo tras recibir reportes de disparos en las inmediaciones del inmueble.

Pocas horas después, la Policía confirmó la muerte de cinco personas y la detención de los presuntos implicados.

La policía trabaja en el lugar donde cinco personas murieron en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania. AFP

Autoridades investigan el motivo del tiroteo

Hasta el momento, la Policía no ha revelado la identidad de las víctimas ni ha explicado qué originó el ataque.

Tampoco ha precisado si el presunto responsable mantenía algún vínculo con el centro juvenil o con las personas fallecidas.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la investigación continúa para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el móvil del crimen.

La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", informó la Policía.

La policía y los equipos de rescate trabajan en el lugar donde varias personas murieron en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania. AFP

Despliegue policial y llamado a evitar rumores

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la calle Dankersstrasse, donde permanecieron unidades especializadas y equipos de investigación.

A través de sus canales oficiales, la Policía pidió a los habitantes evitar la zona mientras concluían las diligencias y exhortó a la población a no difundir información sin verificar, con el fin de evitar rumores durante las primeras horas de la investigación.

Las autoridades reiteraron que la situación se encuentra bajo control y que no existen indicios de un riesgo adicional para los residentes.