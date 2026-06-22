Tiroteo en Montreal, Canadá, deja tres muertos, incluido el sospechoso

Un tiroteo registrado este lunes en el barrio de Côte-des-Neiges, en Montreal, dejó tres personas muertas, entre ellas un policía, un civil y el presunto atacante, según confirmaron las autoridades canadienses. Otro agente resultó herido y permanece fuera de peligro.

El incidente provocó un amplio despliegue de seguridad en esta zona del oeste de Montreal, donde se concentra una importante comunidad judía y numerosos comercios, restaurantes y centros comunitarios vinculados a ella.

La policía aseguró que la situación fue controlada y que no existe una amenaza inmediata para la población.

De acuerdo con la versión preliminar de la policía de Montreal, un testigo alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre armado con un fusil en la zona.

Tras recibir el reporte, cuerpos de seguridad acudieron al lugar y se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte de tres personas, incluido el presunto agresor.

El jefe de la policía de Montreal, Fady Dagher, confirmó que la amenaza fue neutralizada, aunque evitó ofrecer detalles sobre la secuencia exacta de los hechos mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades tampoco han revelado la identidad de las víctimas.

La policía aún desconoce el motivo del ataque

Uno de los principales interrogantes es si el ataque estuvo relacionado con la ubicación donde ocurrió.

Hasta el momento, las autoridades canadienses han evitado atribuir un móvil específico al tiroteo.

“Por ahora, no conocemos el motivo detrás de todo esto”, declaró el ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, al señalar que la investigación sigue abierta.

La ausencia de información oficial sobre las motivaciones ha llevado a las autoridades a mantener cautela mientras se analizan pruebas, testimonios y antecedentes del presunto agresor.

Vehículos de emergencia cerca del lugar del tiroteo ocurrido en Montreal, que dejó tres muertos. AFP

Fuerte operativo de seguridad en la zona

El ataque obligó a desplegar un importante dispositivo policial poco antes del mediodía.

Las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaba la operación y cerraron temporalmente una autopista urbana cercana para facilitar las labores de seguridad.

La intervención concluyó más de tres horas después, una vez que la policía confirmó que la situación estaba bajo control.

Durante ese periodo, equipos tácticos y unidades especializadas realizaron inspecciones en distintos puntos del sector para descartar riesgos adicionales.

Preocupación en la comunidad judía

El hecho generó inquietud entre organizaciones de la comunidad judía canadiense debido al lugar donde ocurrió el ataque.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA) informó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y pidió a los residentes mantenerse atentos mientras las autoridades determinan las causas del incidente.

La organización señaló que es prematuro establecer conclusiones sobre la naturaleza del ataque hasta que finalicen las investigaciones oficiales.

Montreal lamenta la muerte de un agente

La alcaldesa de Montreal, Soraya Martinez Ferrada, expresó sus condolencias por la muerte del policía que perdió la vida durante el operativo.

La funcionaria destacó el trabajo de los cuerpos de seguridad y manifestó su solidaridad con la familia del agente fallecido, así como con sus compañeros de corporación.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Las autoridades han confirmado tres fallecidos, entre ellos el presunto agresor, un policía y un civil. También reportaron un agente herido que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

Lo que aún no está claro es el motivo del ataque, si existían objetivos específicos o si el barrio judío fue elegido deliberadamente por el agresor.

Mientras la investigación avanza, el tiroteo vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad pública y la protección de comunidades vulnerables en Canadá, un país que en los últimos años ha registrado un aumento de las preocupaciones relacionadas con delitos de odio y violencia armada.

Por ahora, la policía insiste en que la amenaza ha sido contenida y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.