Inicia acciones para expulsar inmigrantes; medio millón de venezolanos, en riesgo

BOGOTÁ.— El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar a migrantes irregulares en el país.

Durante un consejo de seguridad el domingo el mandatario dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos, según un video difundido ayer en medios locales.

“La orden a Migración es clara (....) primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo desde Barranquilla, que considera su casa y donde estableció una sede presidencial.

“No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo lo colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, añadió.

Atravesado por seis décadas de conflicto armado, Colombia no ha tenido tradición de recibir migrantes, sino más bien ha visto escapar a millones de la violencia y la pobreza hacia Estados Unidos, España y otros países.

Colombia ha sido, en la última década, el principal destino del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país.

Según la autoridad migratoria 2.8 millones de migrantes venezolanos vivían en Colombia hasta junio de este año. De ellos, más de 527 mil están en situación irregular.

Tradicionalmente la derecha colombiana promovió políticas de acogida para la diáspora venezolana con un discurso contra el chavismo.

Pero De la Espriella se ha hecho eco del lema “Primero Estados Unidos” (America First) del presidente Donald Trump, de quien es un ferviente admirador.

“¡Deportados! No voy a aceptar a migrantes ilegales, de donde sea que vengan”, dijo el mandatario derechista. “Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, añadió.

El dato

Denuncian algoritmo

· Human Rights Watch acusó que Facebook y TikTok fallan en evitar la difusión de contenido de grupos armados en el país para reclutar menores de edad.

527 mil migrantes venezolanos en situación irregular hay en Colombia, entre los 2.8 millones en total, según autoridades.

Van 1,500 de las FARC

Abelardo de la Espriella anunció la detención de más de una decena de miembros de una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como del Clan del Golfo y elevó a más de 1,500 los detenidos en operaciones contra grupos paramilitares y el narcotráfico desde que tomó posesión del cargo el pasado 7 de agosto.