Megaoperativo de ICE en Washington D.C.; más de 1,300 migrantes detenidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que la operación de control migratorio realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre el 1 y el 14 de agosto en Virginia y Maryland dejó 1,328 migrantes ilegales arrestados. La acción, denominada “Operación Comunidad Segura – Washington, D.C.”, se enfocó en personas con antecedentes penales por delitos graves como agresión sexual, secuestro, homicidio, tentativa de asesinato y robo de identidad.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, aseguró que los agentes de ICE trabajan diariamente para expulsar a migrantes ilegales peligrosos y que la administración Trump prioriza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Por su parte, Patricia Hyde, subdirectora interina de Operaciones de Control y Deportación de ICE, destacó que la deportación de delincuentes extranjeros contribuye a que las comunidades sean más seguras.

La acción se llevó a cabo poco después de otra operación similar en Atlanta, donde en julio fueron arrestados más de 1,200 migrantes indocumentados. En Virginia y Maryland, ICE realizó arrestos incluso en condados con políticas de santuario. Entre los detenidos se encuentran miembros de pandillas transnacionales como MS-13, 18th Street Gang y Tren de Aragua.

Entre los arrestados figuran personas con órdenes de captura y antecedentes penales graves, como Eygner Wilfredo Huezo-Moran, salvadoreño acusado de asesinato en Virginia; Actionel Pierre, haitiano detenido en Maryland por intento de asesinato; Estrella Reyes-Funez, hondureña con condena por atropello y fuga; y German Mejia-Baires, miembro de MS-13 con historial de reingreso ilegal y hurto.

También fueron detenidos Mauricio Antonio Barrera-Navidad, salvadoreño de MS-13 con antecedentes de robo y armas ilegales; Ángel Gabriel Ortiz-Hernández, guatemalteco acusado de agresión sexual agravada; Rowan Andrew Brown, jamaicano con antecedentes de secuestro y fraude; Ronaldo Ronel Pérez-Pérez, guatemalteco con condenas por conducir ebrio y agresión sexual; y Julio Héctor Carranza-Rojano, mexicano con antecedentes de agresión sexual y atropello con fuga.