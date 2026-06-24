TIPAT abre la puerta a un mayor intercambio comercial entre México y Reino Unido

El embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz, encabezó junto al ministro de Comercio británico, Chris Bryant, un encuentro empresarial en Londres, para conmemorar la entrada en vigor esta semana del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), el cual consolidará la sólida relación comercial y traerá nuevas oportunidades de inversión para las empresas británicas y mexicanas, destacó la representación diplomática.

Trabajaremos juntos para generar nuevas oportunidades y fortalecer los lazos económicos”, resaltó.

El Ministerio de Comercio también puso énfasis en este tratado comercial:

¡Buenas noticias para las empresas del Reino Unido! A partir de hoy, el comercio con México se facilita gracias al CPTPP. Aranceles más bajos, comercio digital más fluido y más oportunidades para crecer”, sostuvo.

El también conocido como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, en español) es un acuerdo comercial que agrupa a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, desde el pasado 22 de junio, el Reino Unido. Representa una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, eliminando o reduciendo aranceles y unificando reglas de origen para impulsar el intercambio de bienes y servicios.

México es miembro fundador del TIPAT, vigente desde el 30 de diciembre de 2018. Con la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido, ambas naciones podrán beneficiarse de las disposiciones del instrumento, lo que fortalecerá la relación económica bilateral.

Por ejemplo, bajo el TIPAT, los productos industriales y agroalimentarios quedarán desgravados entre México y el Reino Unido, lo que permitirá incrementar la expansión del comercio nacional. Además, mediante las reglas de acumulación de origen, el TIPAT puede ampliar la participación de México y del Reino Unido en las cadenas de valor.

Al cierre de 2025, México y Reino Unido tuvieron un intercambio comercial que ascendió a 6 mil 293 millones de dólares.