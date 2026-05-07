Irán confirma ataque con misiles tras ofensiva de Estados Unidos contra petrolero iraní

Medios estatales iraníes informaron que “unidades enemigas” fueron atacadas con misiles por fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, después de que el ejército estadounidense lanzara una ofensiva contra un petrolero iraní. Según la emisora oficial, las unidades se vieron obligadas a retirarse tras el ataque.

Las detonaciones registradas en Bandar Abbas y en la isla de Qeshm fueron atribuidas por medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a un intercambio de fuego con fuerzas enemigas.

Dos funcionarios iraníes de alto rango señalaron al New York Times que Emiratos Árabes Unidos habría atacado tres objetivos en Qeshm como represalia por un ataque iraní previo contra la ciudad emiratí de Fujairah.

Los objetivos señalados fueron el muelle Bahman, una instalación de construcción naval y una base de la fuerza aérea iraní en Bandar Abbas. La agencia estatal Fars News confirmó que las partes comerciales del muelle Bahman fueron alcanzadas durante el enfrentamiento.

La agencia Mizan informó que parte de las explosiones en Qeshm se debieron a sistemas de defensa aérea que derribaron varios drones de pequeño tamaño. Tasnim, medio semioficial vinculado al CGRI, precisó que dos drones fueron abatidos sobre Bandar Abbas y añadió que se efectuaron disparos de advertencia contra embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho.

Acusaciones contra Emiratos Árabes Unidos

Mientras Tasnim reconoció que la atribución a los Emiratos Árabes Unidos proviene de “algunas fuentes” y que aún no ha sido confirmada oficialmente, la agencia Mehr News fue más categórica al afirmar que Abu Dabi atacó directamente el muelle de Qeshm. Tasnim advirtió que, de confirmarse la participación emiratí, “los EAU pagarán el precio de su acción hostil”.

Aunque el alto el fuego en el conflicto con Irán lleva poco más de un mes vigente, las tensiones militares siguen siendo elevadas. Estados Unidos e Israel han mantenido operaciones en la región desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó recientemente su optimismo de que pronto se pueda alcanzar un acuerdo con el gobierno iraní en Teherán, pero los enfrentamientos en Ormuz reflejan que la situación continúa siendo volátil y que la posibilidad de un entendimiento político aún enfrenta obstáculos significativos.