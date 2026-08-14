Luigi Mangione se declara culpable por el asesinato del director de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, de 28 años, compareció ante la jueza federal Margaret Garnett y anunció que se declaraba culpable de los cargos de acoso relacionados con el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024 en una calle de Nueva York.

Mangione admitió haber disparado contra Thompson y reconoció que sabía que sus actos eran ilegales. El crimen, según la acusación, fue cometido en represalia contra el sistema estadounidense de seguros de salud.

Le disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal.”

Durante la audiencia, Mangione describió cómo viajó a Manhattan en noviembre de 2024 y se hizo pasar por un inversor para obtener información sobre una conferencia de la aseguradora. Posteriormente, llevó a cabo el ataque armado que terminó con la vida del directivo de 50 años.

En noviembre de 2024 viajé desde fuera del estado de Nueva York hasta Manhattan. Luego envié un correo electrónico a la directiva de UnitedHealthcare, haciéndome pasar por un inversor de una empresa que gestiona más de 15 mil millones de dólares en activos y solicitando información sobre la conferencia. A diferencia de mis interacciones anteriores con aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora.”

La jueza del caso determinó que las partes tendrán un plazo de dos semanas de anticipación para notificar si presentarán testigos presenciales en la audiencia de sentencia. Asimismo, se ratificó que Luigi Mangione continuará bajo custodia federal hasta que se dicte su condena