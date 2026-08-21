Sube a 159 el saldo de muertos por devastadoras inundaciones en China

El número de muertos por las devastadoras inundaciones del mes pasado en el sur de China fue elevado este viernes a 159, mientras 10 personas aún siguen desaparecidas, informaron los medios estatales.

El tifón Maysak causó estragos en julio en varias zonas de la región china de Guangxi, con lluvias torrenciales y graves desbordamientos. En ese momento, la prensa estatal reportó 39 fallecidos.

Sin embargo, hasta este viernes, el desastre ha "causado 159 muertes y 10 personas desaparecidas", informó la cadena oficial CCTV.

La estación televisiva no dio detalles sobre por qué el balance actualizado de víctimas se anunció solo seis semanas después de que ocurrieran las inundaciones.

"Los reporteros se enteraron, a través de reuniones separadas celebradas en Nanning y Guigang, en Guangxi, sobre la recuperación y reconstrucción tras el desastre del tifón Maysak (...), que el desastre había afectado a más de 1,65 millones de personas" en las dos ciudades, agregó la CCTV.

"Actualmente, ambas zonas han entrado de lleno en la fase de recuperación y reconstrucción tras el desastre", informó.

Veintiséis de las muertes reportadas en julio estuvieron relacionadas con la ruptura de una presa en el embalse de Liulan, en Guangxi.