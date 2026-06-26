SRE reporta a salvo a 73 mexicanos tras sismo en Venezuela; repatriarán a 26

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que tras los sismos registrados en Venezuela, el personal de la Embajada de México en Caracas y de la Cancillería entraron en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 connacionales residentes o que se encontraban en tránsito.

La SRE, destacó que todas las personas se encuentran con buen estado de salud y en lugares seguros.

“Entre ellos, un grupo de 26 connacionales que voluntariamente desea regresar a territorio mexicano, espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional que llevaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate a territorio venezolano”, indicó.

El gobierno de Delcy Rodríguez reporta casi mil muertos por los sismos. REUTERS

En redes sociales, la Cancillería reconoció el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de la representación en Venezuela, que se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas.

Agregó que los medios de atención para emergencias de la Embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas, es el teléfono: +58 412 2524675.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó a Venezuela un agrupamiento integrado por 261 efectivos, 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados por los sismos.

Registros en línea reportan al menos 50 mil personas desaparecidas luego de los terremotos. REUTERS

Además de 18 binomios caninos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo, así como 2.7 toneladas de insumos médicos.

De igual manera, se envió un avión de transporte pesado C-130 Hércules con ocho toneladas de medicamento y cuatro toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.