"Fuera, fuera": gritan vecinos a presidenta de Venezuela en edificio colapsado por doble terremoto

Un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon el viernes a la presidenta, Delcy Rodríguez, durante una visita en un acomodado barrio de Caracas, constató una periodista de la AFP.

Venezuela sufrió el miércoles dos fuertes sismos de 7.2 y 7.5 grados que han dejado al menos 920 muertos, según cifras oficiales. Los movimientos telúricos provocaron la caída de cientos de edificios en Caracas y en La Guaira, el estado más golpeado.

La mandataria interina visitó la zona donde se realizan labores de rescate en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos en el este de Caracas que se desplomó la tarde del miércoles. En apenas unos segundos, las losas cayeron una tras otra.

Rodríguez asumió la presidencia interina del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron decenas de personas a Rodríguez detrás de la zona acordonada. "El gobierno no está haciendo nada por el pueblo".

La gente trataba de acercarse a la comitiva oficial y la grababa con su teléfono.

La molestia de las personas empezó cuando vieron que soldados barrían la calle para que Rodríguez pasara. Luego, estallaron cuando una maquinaria que sacaba escombros se detuvo para permitir la visita.

Nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado" y los alejaron de su labor por la visita, dijo indignada una mujer. Otros pedían que continuaran las labores de rescate.

Igual que ha sucedido en otros sitios golpeados por los devastadores sismos, cientos de voluntarios se han acercado a estas ruinas para ayudar a remover los escombros.

Ayuda del mundo para Venezuela

Los equipos de rescate extranjeros, incluidos algunos de países que mantienen una larga relación conflictiva con Venezuela, comenzaron a llegar a última hora del jueves y durante el viernes.

Rodríguez habló el viernes por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump,y el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes. Previamente, ella y otros funcionarios se reunieron con el Comando Norte del ejército estadounidense y expertos en desastres.

Estados Unidos anunció que movilizaría 150 millones de dólares en ayuda y que suavizaría las sanciones, mientras que el Ejército estadounidense envió dos buques y dijo que helicópteros y aviones apoyarían las labores de rescate.

En el barrio costero de Los Corales, 50 miembros del equipo de rescate de El Salvador evaluaban las ruinas de tres edificios de 10 pisos utilizando drones, escáneres térmicos y perros para localizar supervivientes.

La gente nos refiere escuchar a la gente. Le llaman por teléfono, contestan y escuchan a gente gritando y llamando", dijo Roberto Gavidia, jefe del equipo.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, compartió un video en X donde se ve al equipo preparándose para entrar a un edificio, y dijo que habían encontrado a una joven de 15 años atrapada con su mascota en el noveno piso y que estaban trabajando para liberarlos.