Sir David cumple 100 años en el planeta azul

El hombre que nos enseñó a amar el planeta hoy cumple un siglo de vida, Sir David Attenborough, el naturalista y divulgador más célebre del mundo.

A unas horas de cumplir 100 años de edad y con un legado de documentales que son verdaderas piezas de historia natural, Sir David Attenborough, compartió un videomensaje a través de su casa, la BBC de Londres.

Había pensado que celebraría mi cumpleaños número 100 en silencio, pero parece que muchos de ustedes tienen otra idea. He estado completamente abrumado por los saludos de cumpleaños de grupos desde preescolares hasta residentes de hogares de adultos mayores e innumerables individuos y familias de todas las edades.

Simplemente no puedo responder a cada uno de ustedes por separado, pero me gustaría agradecerles a todos sinceramente por sus amables mensajes, y desearles a aquellos que planearon celebraciones locales, que tengan un día muy feliz”, dijo.

Nacido el 8 de mayo de 1926 en Isleworth, Londres, Attenborough es testigo directo de la evolución de la vida y de la tecnología, desde los primeros días de la televisión hasta la era 4K, siendo la única persona en ganar los prestigiosos premios BAFTA en blanco y negro, color y ahora en alta definición.

EL DATO

Attenborough y la reina Isabel II

Ambos nacieron en 1926 y cultivaron una amistad duradera.

1985 fue nombrado caballero del imperio británico.

1958 los príncipes Carlos y Ana visitaron los estudios de la BBC.

2005 Isabel II le otorgó la Orden del Mérito.

LEGADO

La carrera de Sir David Attenborough comenzó en la BBC en los años 50, y desde el principio marcó una nueva pauta en la realización de documentales de naturaleza.

Obras fundamentales como Nuestro Planeta, Planeta Tierra, El Planeta Azul, Los últimos dinosaurios con David Attenborough y sus advertencias más recientes sobre el cambio climático, despiertan la conciencia en cientos de millones de personas a nivel global.

Su poderosa voz es sinónimo de exploración y asombro, al convertirse en las últimas décadas, en un referente irreemplazable en la defensa del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática.

Es tan grande su legado que más de 50 especies de plantas, animales y fósiles han sido nombradas en su honor.

La BBC va a conmemorar su centenario con una semana de programación especial, que incluye el documental Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure (La creación de la vida en la Tierra: La mayor aventura de Attenborough), y un evento en vivo en el Royal Albert Hall, donde se narra su viaje desde el asombro por los fósiles en su infancia hasta su labor como vocero del planeta.

La influencia de Attenborough no se mide en años, sino en su compromiso con el presente y el futuro, y en el amor por la naturaleza que sigue cultivando en muchas generaciones.

“Tras casi 100 años en este planeta, ahora comprendo que el lugar más importante de la Tierra no está en tierra firme, sino en el mar.

“En mi vida he sido testigo de un declive terrible. En la tuya, podrías –y deberías– ser testigo de una recuperación maravillosa”, son algunas de sus frases más icónicas.

Océanos con David Attenborough (2025) es uno de los documentales más recientes que realizó en colaboración con National Geographic, el cual centra la atención en el colapso de los océanos debido a las actividades humanas como la crisis climática y la pesca industrial, así como posibles soluciones; además, sumerge a los espectadores por los distintos hábitats marinos.