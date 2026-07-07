Celeste Amarilla, senadora paraguaya, se retracta tras ataque racista contra Mbappé

La senadora opositora Celeste Amarilla se retractó de los insultos racistas que lanzó contra el delantero francés Kylian Mbappé, aunque aseguró que no se arrepiente de haber defendido a los jugadores paraguayos durante el Mundial. La legisladora exigió además que el astro francés se disculpe con ella por haberla calificado como una “mujer despreciable”.

El lunes, Amarilla publicó en X un mensaje en el que describía a Mbappé como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, además de llamarlo “bruto”.

El capitán de Francia respondió con un comunicado en el que la acusó de ser una “mujer despreciable e indigna de su cargo”, y defendió que Paraguay es un país que ha mostrado “sudor, pasión y honor” en la competición.

Horas después, la senadora borró su publicación y difundió una carta en la que reconoció haberse arrepentido de usar insultos, pero insistió en que Mbappé tuvo una actitud arrogante hacia los jugadores paraguayos en el partido de octavos de final, que terminó con victoria francesa por 1-0.

Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo (…) Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas”, escribió.

En rueda de prensa, Amarilla afirmó que no se disculpará por defender a sus connacionales.

Me retracté, ahora él tiene que retractarse conmigo. No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho (…) Y no me subestimes”.

La senadora también acusó a la FIFA de estar detrás de la polémica y sostuvo que la denuncia anunciada por la Federación Francesa de Futbol (FFF) carece de legitimidad. “El único que me puede demandar es Mbappé y yo a él”, afirmó.

El gobierno paraguayo deploró las expresiones de Amarilla, que fueron rechazadas también por el presidente del Congreso, Basilio Núñez. El gobierno francés condenó los ataques y confirmó que el presidente paraguayo se comunicó con su homólogo francés para repudiar las declaraciones.

Amarilla, por su parte, insistió en que la controversia no es solo entre ella y Mbappé, sino que responde a presiones internacionales. “Acá hay un poder fáctico detrás, es la FIFA que está detrás”, aseguró.