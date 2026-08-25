Autorizan decreto contra voto por correo; intermedias en EU

WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la entrada en vigor de un decreto firmado por Donald Trump el 31 de marzo, y que busca limitar el voto por correo antes de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

Un tribunal de distrito en Massachusetts había bloqueado la aplicación de la orden ejecutiva, pero el Supremo levantó la suspensión, permitiendo que parte de la medida de Trump siga adelante, por ahora.

La orden ejecutiva exige la elaboración de listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal de Estados Unidos entregue las papeletas únicamente a los votantes que figuren en esos registros.

No obstante, los magistrados de la Corte Suprema reservaron su decisión definitiva sobre el fondo del caso a la espera de más litigios.

Los estados liderados por demócratas demandaron al gobierno con el argumento de que son los estados y no el gobierno federal los que ejercen un amplio control sobre la organización de las elecciones.